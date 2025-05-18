Здоров'я та краса

Повільна отрута для дітей: як забруднене повітря шкодить підліткам

Марія Дзюба, редакторка сайту 18 Травня 2025, 14:00
Повільна отрута для дітей: як забруднене повітря шкодить підліткам
Фото Getty Images
Повільна отрута для дітей: як забруднене повітря шкодить підліткам
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