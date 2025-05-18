Повільна отрута для дітей: як забруднене повітря шкодить підліткам

Науковці попереджають: шкідливий вплив забрудненого повітря на дітей у ранньому віці може мати довготривалі наслідки, які проявляються навіть через багато років.

Нове дослідження британських спеціалістів показало, що підлітки, які росли в умовах підвищеного забруднення повітря, набагато частіше стикаються з проблемами зі здоров’ям.

У масштабному дослідженні, результати якого були оприлюднені в журналі Scientific Reports, вчені з Університетського коледжу Лондона проаналізували дані про здоров’я майже дев’яти тисяч підлітків, які народилися на початку 2000-х.

Вони зосередилися на вивченні впливу різних забруднювачів, таких як мікроскопічні тверді частинки та оксид азоту, на самопочуття цих молодих людей.

Результати виявилися тривожними: підлітки, які жили в районах з поганою якістю повітря у віці від двох до чотирьох років, мали на 30% вищий ризик розвитку проблем зі здоров’ям у 17-річному віці.

Провідний автор дослідження, Герго Бараньї, пояснює, що небезпека полягає в здатності крихітних забруднюючих частинок проникати в дихальні шляхи, а потім розноситися кровотоком по всьому організму, досягаючи навіть мозку.

Саме цей механізм, на думку вчених, є ключовим у розвитку проблем зі здоров’ям, пов’язаних із забрудненим повітрям.

Дослідження також виявило соціальну нерівність у впливі забруднення.

Підлітки з етнічних меншин та ті, хто зростав у малозабезпечених районах, де рівень забруднення повітря зазвичай вищий, мали ще більшу схильність до погіршення здоров’я та розвитку хронічних захворювань.

Вчені також висловили припущення, що період від трьох до шести місяців життя є особливо критичним щодо впливу забрудненого повітря.

У подальших дослідженнях автори планують детальніше вивчити, які саме конкретні захворювання та розлади найчастіше пов’язані зі шкідливим впливом довкілля в ранньому дитинстві.

Це дослідження є черговим нагадуванням про важливість боротьби за чисте повітря, особливо для захисту здоров’я наймолодшого покоління.

Наслідки забруднення, отриманого в дитинстві, можуть переслідувати людину протягом усього життя.

Аромасвічки й освіжувачі теж небезпечні. Вони насичують повітря терпенами, які з озоном утворюють токсичні наночастинки — подробиці в нашому матеріалі.

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