Медленный яд для детей: как загрязненный воздух вредит подросткам

Фото Getty Images Ученые предупреждают: вредное воздействие загрязненного воздуха на детей в раннем возрасте может иметь долгосрочные последствия, которые проявляются даже спустя много лет. Новое исследование британских специалистов показало, что подростки, которые росли в условиях повышенного загрязнения воздуха, гораздо чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем. В масштабном исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports, ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные о здоровье почти девяти тысяч подростков, родившихся в начале 2000-х. Они сосредоточились на изучении влияния различных загрязнителей, таких как микроскопические твердые частицы и оксид азота, на самочувствие этих молодых людей. Результаты оказались тревожными: подростки, которые жили в районах с плохим качеством воздуха в возрасте от двух до четырех лет, имели на 30% более высокий риск развития проблем со здоровьем в 17-летнем возрасте. Ведущий автор исследования, Герго Бараньи, объясняет, что опасность заключается в способности крошечных загрязняющих частиц проникать в дыхательные пути, а затем разноситься кровотоком по всему организму, достигая даже мозга.Именно этот механизм, по мнению ученых, является ключевым в развитии проблем со здоровьем, связанных с загрязненным воздухом. Читать по теме Экологический шаг к ЕС: в Украине “подтянут” индекс качества воздуха к европейским стандартам Министерство защиты окружающей среды разработало обновленный порядок информирования населения о качестве воздуха по основным показателям. Для этого будут использовать индекс… Исследование также выявило социальное неравенство во влиянии загрязнения. Подростки из этнических меньшинств и те, кто рос в малообеспеченных районах, где уровень загрязнения воздуха обычно выше, имели еще большую склонность к ухудшению здоровья и развитию хронических заболеваний. Ученые также высказали предположение, что период от трех до шести месяцев жизни является особенно критическим в отношении воздействия загрязненного воздуха. В дальнейших исследованиях авторы планируют подробнее изучить, какие именно конкретные заболевания и расстройства чаще всего связаны с вредным воздействием окружающей среды в раннем детстве. Это исследование является очередным напоминанием о важности борьбы за чистый воздух, особенно для защиты здоровья подрастающего поколения. Последствия загрязнения, полученного в детстве, могут преследовать человека на протяжении всей жизни. Аромасвечи и освежители тоже опасны. Они насыщают воздух терпенами, которые с озоном образуют токсичные наночастицы — подробности в нашем материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: дети, Экология, Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter