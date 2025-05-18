Здоровье и красота

Медленный яд для детей: как загрязненный воздух вредит подросткам

Мария Дзюба, редактор сайта 18 мая 2025, 14:00
Медленный яд для детей: как загрязненный воздух вредит подросткам
Фото Getty Images
Медленный яд для детей: как загрязненный воздух вредит подросткам
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