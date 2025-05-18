Медленный яд для детей: как загрязненный воздух вредит подросткам

Ученые предупреждают: вредное воздействие загрязненного воздуха на детей в раннем возрасте может иметь долгосрочные последствия, которые проявляются даже спустя много лет.

Новое исследование британских специалистов показало, что подростки, которые росли в условиях повышенного загрязнения воздуха, гораздо чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем.

В масштабном исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports, ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные о здоровье почти девяти тысяч подростков, родившихся в начале 2000-х.

Они сосредоточились на изучении влияния различных загрязнителей, таких как микроскопические твердые частицы и оксид азота, на самочувствие этих молодых людей.

Результаты оказались тревожными: подростки, которые жили в районах с плохим качеством воздуха в возрасте от двух до четырех лет, имели на 30% более высокий риск развития проблем со здоровьем в 17-летнем возрасте.

Ведущий автор исследования, Герго Бараньи, объясняет, что опасность заключается в способности крошечных загрязняющих частиц проникать в дыхательные пути, а затем разноситься кровотоком по всему организму, достигая даже мозга.

Именно этот механизм, по мнению ученых, является ключевым в развитии проблем со здоровьем, связанных с загрязненным воздухом.

Исследование также выявило социальное неравенство во влиянии загрязнения.

Подростки из этнических меньшинств и те, кто рос в малообеспеченных районах, где уровень загрязнения воздуха обычно выше, имели еще большую склонность к ухудшению здоровья и развитию хронических заболеваний.

Ученые также высказали предположение, что период от трех до шести месяцев жизни является особенно критическим в отношении воздействия загрязненного воздуха.

В дальнейших исследованиях авторы планируют подробнее изучить, какие именно конкретные заболевания и расстройства чаще всего связаны с вредным воздействием окружающей среды в раннем детстве.

Это исследование является очередным напоминанием о важности борьбы за чистый воздух, особенно для защиты здоровья подрастающего поколения.

Последствия загрязнения, полученного в детстве, могут преследовать человека на протяжении всей жизни.

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