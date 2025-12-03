Письмо Святому Николаю: образец, что написать и как правильно оформить детские мысли

Еще до наступления Рождества и Нового года в доме появляется первое праздничное чудо — подарки от Святого Николая. Сделать этот сказочный сюрприз максимально реалистичным поможет письмо чудотворцу. Как написать письмо Святому Николаю, его образец и советы по содержанию — читай в нашем материале.
Как написать письмо Святому Николаю: выбираем формат
Выразить свои пожелания и мечты можно по-разному — к счастью, современные гаджеты позволяют это сделать. Ну а мы, взрослые, подумаем заранее, какой из форматов подойдет больше всего.
Традиционное письмо Святому Николаю
Это, пожалуй, самый популярный формат — пишем письмо на бумаге или на распечатанном шаблоне. Берем лист, ручку и оформляем свои пожелания. Не забываем, что Святой Николай одаривает только хороших и послушных мальчиков и девочек, и доказываем, что достойны его внимания. Непременно добавляем подпись, чтобы чудотворец знал, кто ждет его. Это же открытка — прекрасно, если ее украсит детский рисунок или праздничная аппликация.
Видеописьмо Святому Николаю
Если ребенок свободно ведет себя перед камерой и ему нравиться рассказывать, почему бы не отправить видеописьмо волшебнику? Включаем камеру на смартфоне и записываем послание. Рассказываем о своих мечтах, делимся ожиданиями, говорим о поведении и добрых поступках, благодарим Святого за его доброту.
Куда отправлять письмо Святому Николаю: адреса
Можно указать на открытке следующий адрес: Небесная канцелярия. И положить письмо на подоконник — волшебник ночью заберет его оттуда.
Но конверт с открыткой можно на самом деле отправить по адресу:
- Николаю в городе Киев
Ул. Крещатик, 22,
Киев
01001
Также Николаю можно написать письмо на сайте — он должен ответить.
Как оформить открытку Николаю
- Сначала здороваемся и называем себя: как зовут, сколько лет, где живешь.
- Рассказываем о своих хороших поступках и делах. Можно честно вспомнить и о шалостях, но признаться, что больше так не будет. И не забываем, что этот этап очень важен для ребенка, а полезных дел можно собрать массу. Для самых маленьких это: убираю игрушки, играю с сестренкой (братиком), чищу зубки, учу стишки, кормлю птичек в кормушке и т.д. Для школьников — хорошо учусь, помогаю маме, отлично играю в футбол, делаю куклам прически и тому подобное.
- Просим Николая о подарках. Даем волю фантазии, но если вещи, которые хочет ребенок, точно не укладываются в семейный бюджет, объясняем, что волшебник сам будет выбирать подарок.
- Благодарим Николая за его доброту и выражаем надежду, что он исполнит желание.
- Украшаем рисунком или аппликацией. Самые маленькие могут приложить окрашенную в акварель ладошку.
Что можно попросить у святого Николая
Будет нелишним научить ребенка мечтать не только о банальных вещах, которые он увидел у других детей. Конечно, новый мобильный телефон или модная обновка могут оказаться в мешке чудотворца, но ведь можно порадоваться новому конструктору или спортивному инвентарю, полезным сладостям и интересным и оригинальным школьным принадлежностям.
Письмо святому Николаю: текст
Уважаемый Святой Николай! Меня зовут… Мне… лет, я живу…. У меня есть мама, папа, брат, сестричка, бабушка, дедушка, кот, пес…. Наша семья дружная и мы друг друга любим.
Я очень хорошо себя вел (-а) в этом году и слушался (-а) родителей. Я… (перечень добрых дел). Иногда я (или однажды)…. честно признаем свою вину.
Я очень хочу попросить тебя о своем желании. Я был (-а) старательным (-ой) и помогал (-а) другим, поэтому надеюсь, что ты услышишь мою просьбу.
Мое (-и) желание (-я):
Я хочу получить новый набор красок и кистей. Я очень люблю рисовать.
Я мечтаю о новом велосипеде. Я буду ездить на нем со своими друзьями.
Я очень сильно мечтаю о конструкторе. Я научусь делать из него машинки.
А еще прошу тебя, Николай, здоровье для моей семьи и мира для Украины. Спасибо, если услышишь меня и исполнишь мое желание! Жду тебя в гости.
Подпись.
