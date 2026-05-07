От передовой до Лиги плюща: украинские ветераны завершили программу лидерства в Йельском университете

Украинские ветераны и ветеранки возвращаются из США, где они стали первопроходцами масштабного образовательного проекта. В конце апреля 2026 года в Yale Jackson School of Global Affairs состоялся этап пилотной программы Ukrainian Veterans Leadership Program. Проект, инициированный Фондом Виктора Пинчука, стал первой международной площадкой такого уровня, созданной специально для интеграции военного опыта в глобальный политический и общественный контекст.

В течение пяти интенсивных дней участники переосмысливали понятие лидерства через призму истории, этики и международных отношений. Программа не ограничилась теорией: ветераны работали над стратегиями позиционирования Украины в мире и изучали, как трансформировать боевую закалку в гражданское и государственное управление.

Глобальное образование для украинских защитников: как ветераны покоряли Йель

Учебный план впечатляет именами. С ветеранами работали топовые ученые Йельского университета. В частности, почетный профессор Тимоти Снайдер помогал участникам разобраться в значимости нынешнего исторического момента для всего человечества. Роберт Малли анализировал динамику войны и мира, а Зои Ченс провела воркшопы по лидерскому присутствию и искусству формирования месседжей.

Особое место в программе заняло моделирование будущего Украины до 2050 года (сессия Эммы Скай и Юваля Бен-Давида) и обсуждение этических основ трансформационного лидерства с Брендоном Наппи. Каждый вечер группа проводила After Action Reviews под руководством Джимми Гетча — ветерана ВМС США, который на собственном опыте знает путь перехода от боевых операций к академической и общественной деятельности.

Сами участники подчеркивают: UVLP — это не о готовых рецептах, а о расширении горизонтов.

— Эта программа не дала готовых ответов. Она дала контекст. Более широкий, сложный, иногда неудобный. Дала больше вопросов, чем ответов. И вместе с тем — больше понимания, куда смотреть дальше. Отдельно для меня это о людях. Вся группа — это лидеры. Люди, которые работают с людьми и ведут за собой. И в такой среде очень четко чувствуется ответственность: не просто понимать, а транслировать это дальше, — поделилась впечатлениями ветеранка ДШВ Катерина Луцик.

Герой Украины Дмитрий Финашин отметил, что обучение помогло осознать масштаб ответственности лидера перед обществом, а Егор Фирсов (заместитель командира полка Кракен) подчеркнул: Украина уже сейчас является мировым лидером во многих процессах, и задача ветеранов — масштабировать это влияние.

По словам руководителя UVLP Светланы Гриценко, успех пилотного этапа подтвердил запрос на такое образование. Уже летом 2026 года начнется набор на вторую волну программы, которая стартует в конце года.

Главное фото: Фонд Виктора Пинчука.

Помощь военным должна быть комплексной, поэтому проект RECOVERY дополнила инициатива ПОВЕРНЕННЯ, направленная на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и членов их семей. Недавно в Днепре открыли первый такой центр ментального здоровья.

