Від передової до Ліги плюща: українські ветерани завершили програму лідерства в Єльському університеті

Українські ветерани та ветеранки повертаються з США, де вони стали першопрохідцями масштабного освітнього проєкту. Наприкінці квітня 2026 року в Yale Jackson School of Global Affairs відбувся етап пілотної програми Ukrainian Veterans Leadership Program . Проєкт, ініційований Фондом Віктора Пінчука, став першим міжнародним майданчиком такого рівня, створеним спеціально для інтеграції військового досвіду в глобальний політичний та суспільний контекст.

Протягом п’яти інтенсивних днів учасники переосмислювали поняття лідерства через призму історії, етики та міжнародних відносин. Програма не обмежилася теорією: ветерани працювали над стратегіями позиціонування України у світі та вивчали, як трансформувати бойовий гарт у цивільне та державне управління.

Глобальна освіта для українських захисників: як ветерани підкорювали Єль

Навчальний план вражає іменами. З ветеранами працювали топові науковці Єльського університету. Зокрема, почесний професор Тімоті Снайдер допомагав учасникам розібратися у значущості нинішнього історичного моменту для всього людства. Роберт Маллі аналізував динаміку війни та миру, а Зої Ченс провела воркшопи з лідерської присутності та мистецтва формування меседжів.

Особливе місце в програмі посіло моделювання майбутнього України до 2050 року (сесія Емми Скай та Юваля Бен-Давіда) та обговорення етичних засад трансформаційного лідерства з Брендоном Наппі. Щовечора група проводила After Action Reviews під керівництвом Джиммі Гетча — ветерана ВМС США, який на власному досвіді знає шлях переходу від бойових операцій до академічної та громадської діяльності.

Самі учасники підкреслюють: UVLP — це не про готові рецепти, а про розширення горизонтів.

— Ця програма не дала готових відповідей. Вона дала контекст. Ширший, складніший, іноді незручний. Дала більше запитань, ніж відповідей. І разом з цим більше розуміння, куди дивитися далі. Окремо для мене це про людей. Вся група — це лідери. Люди, які працюють з людьми і ведуть за собою. І в такому середовищі дуже чітко відчувається відповідальність: не просто розуміти, а транслювати це далі, — поділилася враженнями Катерина Луцик, ветеранка ДШВ.

Герой України Дмитро Фінашин зазначив, що навчання допомогло усвідомити масштаб відповідальності лідера перед суспільством, а Єгор Фірсов (заступник командира полку Кракен) наголосив: Україна вже зараз є світовим лідером у багатьох процесах, і завдання ветеранів — масштабувати цей вплив.

За словами керівниці UVLP Світлани Гриценко, успіх пілотного етапу підтвердив запит на таку освіту. Вже влітку 2026 року розпочнеться набір на другу хвилю програми, яка стартує наприкінці року.

Головне фото: Фонд Віктора Пінчука.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проєкт RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий центр ментального здоровʼя.

