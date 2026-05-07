Додаткова відпустка УБД 2026: як її оформити та кому вона доступна

Забезпечення соціальних гарантій для українських захисників залишається пріоритетом державної політики, особливо в частині надання додаткового відпочинку для відновлення боєздатності.

Читай в матеріалі, скільки днів складає додаткова відпустка УБД у 2026 та хто її може оформити і що для цього необхідно.

Додаткова відпустка УБД 2026: хто її може отримати та скільки днів

Згідно з роз’ясненнями Міністерства оборони України, військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають законне право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів.

Для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, цей термін подовжується до 21 дня. Важливою особливістю цієї відпустки є повне збереження грошового забезпечення, що гарантується профільним законодавством про соціальний захист військовослужбовців та ветеранів війни.

Право на ці вільні дні надається понад щорічну основну відпустку та може бути реалізоване протягом календарного року незалежно від тривалості фактично відслуженого часу в поточному році.

В умовах воєнного стану процедура надання такого відпочинку має свої специфічні нюанси, пов’язані з необхідністю підтримки оборонного потенціалу країни. Остаточне рішення про відпустку ухвалює командир військової частини на підставі рапорту військовослужбовця.

При цьому обов’язково враховується оперативна обстановка на конкретному напрямку та виконання бойових завдань підрозділом. Також діє жорстке правило щодо чисельності особового складу: одночасно у відпустках можуть перебувати не більше 30 відсотків від загальної кількості військовослужбовців відповідного підрозділу.

На відміну від основної щорічної відпустки, додаткові дні для УБД надаються виключно одним безперервним періодом і не підлягають поділу на частини. До встановленого терміну можуть бути додані до двох діб в один кінець для проїзду до місця відпочинку в межах України.

Однією з найбільш вагомих переваг цього виду відпустки є її накопичувальний характер.

Невикористані дні не втрачаються після закінчення календарного року, а сумуються за всі попередні роки служби.

У разі звільнення з військової служби військовослужбовцю виплачується повна грошова компенсація за всі накопичені дні додаткової відпустки. Винятком є лише випадки звільнення через службову невідповідність, систематичне невиконання умов контракту або набрання законної сили обвинувальним вироком суду.

Навіть після завершення служби та переходу на цивільну роботу за ветераном зберігається право на цей вид відпочинку, який він може реалізувати за основним місцем працевлаштування або за сумісництвом, що забезпечує сталість соціальних гарантій незалежно від поточної професійної діяльності.

Раніше ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан — читай в матеріалі, до якого числа було подовжено мобілізацію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!