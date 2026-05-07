Зелений тариф 2026: актуальна ціна за кВт·год та умови підключення

Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП №2263 від 30 грудня 2025 року, з 1 січня 2026 року в Україні почали діяти оновлені зелені тарифи для електроенергії, яку виробляють приватні домогосподарства.

Про які суми виплат йдеться і як оформити зелений тариф — у матеріалі.

Зелений тариф 2026 — умови

Для сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт зелений тариф визначається залежно від року введення в експлуатацію.

Найвищі виплати зберігаються для старіших об’єктів (2013–2014 роки), тоді як для нових установок, що вводяться в період 2026–2029 років, встановлено мінімальний рівень — 587,68 коп./кВт·год без ПДВ.

У тарифах передбачає поступове зниження виплат для новіших СЕС.

Для приватних вітрових установок до 30 кВт, які введені в експлуатацію у 2015–2019 роках, зелений тариф зафіксований на рівні 574,39 коп./кВт·год без ПДВ.

Для нових вітрових установок до 50 кВт (2026–2029 років) встановлено нижчу ставку — 460,04 коп./кВт·год без ПДВ.

Комбіновані вітро-сонячні системи тієї ж потужності (до 50 кВт) у 2026–2029 роках отримуватимуть 526,52 коп./кВт·год без ПДВ, причому розмір виплат також залежить від року введення об’єкта в експлуатацію через застосування понижувальних коефіцієнтів.

Зелений тариф 2026 — як підключити

Зелений тариф в Україні передбачає грошові виплати від держави, коли вона викуповує електроенергію, вироблену приватними домогосподарствами з відновлюваних джерел. Таких як сонячні або вітрові установки.

Щоб почати продавати електроенергію за зеленим тарифом, потрібно встановити власну генеруючу установку — найчастіше це сонячна електростанція на даху приватного будинку потужністю до 30 кВт.

Обладнати систему спеціальним двонаправленим лічильником, який окремо фіксує спожиту електроенергію, і ту, яка передається у мережу.

Наступний крок — укладанню договору з постачальником універсальних послуг, який фактично купує надлишкову електроенергію за встановленим зеленим тарифом.

Після оформлення всіх документів і запуску системи домогосподарство починає працювати у двох режимах: частину електроенергії воно споживає для власних потреб, а надлишок автоматично передається в мережу.

Цей надлишок обліковується і щомісяця або щокварталу оплачується за тарифом, який залежить від року введення станції в експлуатацію.

