Тарифи на комунальні послуги з 1 травня 2026: що варто знати про ціни

З 1 травня 2026 року на українців чекають певні зміни в оплаті житлово-комунальних послуг, зумовлені завершенням опалювального сезону та терміну дії окремих тарифних послаблень.

Тарифи на комуналку з 1 травня 2026: скільки треба платити за кожну послугу

Тарифи на електроенергію з 1 травня 2026

Найвідчутнішими нововведення стануть для домогосподарств, які використовують електрику для обігріву осель. Як зазначає Фокус, до кінця квітня для цієї категорії споживачів діє пільгова ставка 2,64 грн за кВт⋅год (за умови споживання до 2000 кВт⋅год на місяць), проте вже з травня ця модель припиняє існування.

Усі побутові споживачі, незалежно від наявності електроопалення, перейдуть на єдиний базовий тариф — 4,32 грн за кВт⋅год.

Втім, можливості для економії залишаються у власників багатозонних лічильників: при двозонному обліку нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн за кВт⋅год, а власники тризонних приладів у нічні години платитимуть лише близько 1,73 грн за кВт⋅год.

Скільки платити за газ з 1 травня 2026

Ситуація з газопостачанням залишається більш прогнозованою. Уряд та ГК Нафтогаз України, яка забезпечує блакитним паливом 98% населення, планують зберегти чинну ціну на рівні 7,96 грн за кубометр і після 1 травня.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що за підсумками переговорів фіксація вартості газу для населення є критичним завданням держави в цей складний період. Попри те, що термін дії річного плану Фіксований формально спливає 30 квітня, очікується його чергове продовження.

Водночас на ринку присутні інші постачальники, чиї пропозиції варіюються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, що дозволяє споживачам обирати найбільш вигідний варіант.

Читати на тему ВРУ ухвалила закон про звільнення власників зруйнованого житла від сплати комуналки Пільги на ЖКП для постраждалих діятимуть під час воєнного стану та протягом року після його скасування.

Тарифи з 1 травня 2026 на водопостачання

Що стосується водопостачання, то єдиного тарифу в Україні не існує — вартість послуг визначається місцевою владою або НКРЕКП залежно від кількості населення у місті.

З 1 травня ціни на воду в регіонах залишаться диференційованими, відображаючи витрати конкретних водоканалів на очищення та доставку ресурсу.

Найвищі тарифи наразі спостерігаються у містах Самар та Павлоград, тоді як у великих обласних центрах, як-от Київ, Львів чи Харків, ціна за кубометр залишається помірною.

Нижче наведено детальні тарифи на водопостачання та водовідведення (з ПДВ), які діятимуть у різних містах України з 1 травня 2026 року:

Місто Водопостачання (грн/м³) Водовідведення (грн/м³) Біла Церква 12,90 18,10 Вінниця 15,74 9,87 Дніпро (КП “Дніпроводоканал”) 18,55 13,25 Дрогобич 28,62 14,74 Житомир 18,26 19,27 Запоріжжя 17,80 10,56 Івано-Франківськ 12,95 15,29 Ірпінь 12,40 19,70 Кам’янець-Подільський 17,89 14,90 Кам’янське 13,09 10,29 Київ 16,16 14,22 Краматорськ 19,54 13,90 Кременчук 14,30 17,50 Кривий Ріг 15,97 15,39 Кропивницький 25,21 20,76 Луцьк 12,20 16,21 Львів 17,29 8,59 Миколаїв 17,53 16,51 Самар 56,89 46,73 Нікополь 13,86 19,76 Одеса 14,93 14,37 Павлоград 39,42 14,24 Полтава 16,48 17,28 Рівне 16,68 15,91 Чернігів 15,56 15,34 Слов’янськ 20,22 25,20 Суми 15,98 16,66 Тернопіль 17,58 19,11 Ужгород 26,52 16,34 Умань 34,16 23,34 Харків 16,03 8,48 Херсон 15,78 15,78 Хмельницький 14,17 13,22 Черкаси 13,84 13,80 Чернівці 17,91 9,99

Зазначимо, що наведена статистика не містить даних щодо вартості водопостачання в населених пунктах, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Раніше ми писали, кому перерахують субсидію з 1 травня 2026 — читай в матеріалі, для кого цей процес відбудеться автоматично, а кому слід звертатись до ПФУ.

