Ціна на електроенергію 2026: до 31 жовтня тариф на світло не зазнає змін

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення щодо стабілізації енергетичних витрат населення, продовживши дію поточного тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, ціна на рівні 4,32 грн за кВт⋅год залишатиметься незмінною щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Таким чином, основний тариф для населення зафіксовано на тривалий період, що дає змогу домогосподарствам планувати свої бюджети без остраху раптового подорожчання кіловат-години.

Ціна на електроенергію для населення не зміниться протягом наступних пів року

Особливу увагу в урядовій постанові приділено найбільш вразливим категоріям споживачів, для яких електрика є єдиним або основним джерелом тепла.

Йдеться про мешканців будинків і квартир з офіційно встановленим електроопаленням, а також жителів багатоповерхівок, які не мають підключення до газопостачання та систем централізованого опалення.

Для таких домогосподарств у період опалювального сезону — з 1 жовтня до 30 квітня — діятиме спеціальний пільговий тариф. Він становитиме 2,64 грн за кВт⋅год за умови, що обсяг споживання не перевищує 2 000 кВт⋅год на місяць.

У разі перевищення цього ліміту кожна наступна спожита одиниця енергії оплачуватиметься за базовою ціною 4,32 грн.

В уряді наголошують, що збереження пільгової вартості для опалювального періоду є критично важливим кроком соціальної підтримки.

Такий підхід дозволяє суттєво зменшити витрати родин, які через технічні особливості свого житла змушені споживати велику кількість електроенергії для обігріву.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!