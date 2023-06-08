Як сушити полуницю в електросушарці, духовці та на свіжому повітрі: прості методи

Влітку господині роблять багато різноманітних заготівель на зиму. Але часто всі ці банки займають багато простору. Тому найкраще рішення для сезонних фруктів у такому разі — сушіння. Наприклад, полуниці.
Її можна додавати в морозиво, мюслі, каші та чаї. Також вона дуже добре підходить для легкого перекусу на роботу чи в університет. Як сушити полуницю в електросушарці, духовці та на свіжому повітрі — читай у матеріалі.
Якщо хочеш спробувати висушити плоди на свіжому повітрі, тобі потрібно дочекатися спекотної погоди. Після цього слідуй інструкції:
Електросушарка — найзручніший помічник для заготівлі сушеної полуниці. До того ж завдяки цьому способу ти отримаєш готовий продукт вже через 1-1,5 години:
Раніше ми розповідали про п’ять рецептів з полуницею.
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