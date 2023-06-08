Як сушити полуницю в електросушарці, духовці та на свіжому повітрі: прості методи

Влітку господині роблять багато різноманітних заготівель на зиму. Але часто всі ці банки займають багато простору. Тому найкраще рішення для сезонних фруктів у такому разі — сушіння. Наприклад, полуниці.

Її можна додавати в морозиво, мюслі, каші та чаї. Також вона дуже добре підходить для легкого перекусу на роботу чи в університет. Як сушити полуницю в електросушарці, духовці та на свіжому повітрі — читай у матеріалі.

Як сушити полуницю без електросушарки

Якщо хочеш спробувати висушити плоди на свіжому повітрі, тобі потрібно дочекатися спекотної погоди. Після цього слідуй інструкції:

Зараз також дивляться

Підготуй великі сита, листи або підноси, на яких сушитимеш продукт. Застели їх кількома шарами паперу чи газет. Поверх них поклади листи ватману. Виклади скибочки полуниці так, щоб вони не стикалися один з одним. Постав листи в тінь, де є хороша циркуляція повітря. Добре підходить для цих цілей навіс на вулиці, балкон або горище. На полуницю не повинні потрапляти прямі сонячні промені. Кожні 3-5 годин потрібно оглядати полуницю. Якщо газети будуть мокрими, їх треба заміняти. Самі ж шматочки полуниці потрібно буде перевертати вручну. Щоб перевірити, чи готові плоди, просто візьми їх в руки. Вони повинні бути трохи пружними, але ламатися при стисканні пальцями. На весь процес піде до 8 годин часу.

Як сушити полуницю в електросушарці: простий спосіб

Електросушарка — найзручніший помічник для заготівлі сушеної полуниці. До того ж завдяки цьому способу ти отримаєш готовий продукт вже через 1-1,5 години:

Насамперед виріж за формою піддона підкладку з пергаменту та вистели нею решітки. Так буде зручніше знімати ягоди після сушіння. Виклади полуницю так, щоб шматочки не торкалися один одного, щоб вони не злиплися. Встанови температуру 58-60°C. Просуши плоди протягом 1-1,5 години. Дістань решітки, дай полуниці повністю охолонути. Температуру пристрою зроби до 45-50 ° C. У такому режимі суши її до повної готовності. Кожні півтори чи дві години міняй решітки місцями.

Як сушити полуницю в мікрохвильовій печі: покрокова інструкція

Виклади плоди на блюдо та встанови режим розморожування. У такому режимі суши ягоди 3 хвилини. Переведи мікрохвильову піч на найнижчу потужність з можливих і суши продукт ще 1-3 хвилини. Досушувати плоди потрібно на свіжому повітрі приблизно 1-3 години.

Як сушити полуницю в духовці

Застели деко листям вощеного паперу, а зверху поклади скибочки полуниці. Постав деко в розігріту до +60С градусів духовку. Дверцята при цьому залиш відчиненими. Залиш полуницю на 1,5 години. Після цього дістань лист і переверни ягоди, щоб вони повністю охолонули. Повторюй процес доти, доки ягоди не висушаться.

Раніше ми розповідали про п’ять рецептів з полуницею.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!