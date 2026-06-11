Як приготувати варення з полуниці на зиму: зберегти літні промені й аромати

Який чарівний вигляд мають чарівно сніданки в улюблених фільмах чи серіалах. Головні герої заварюють каву, беруть круасан чи тост та рясно намащують їх чимось солоденьким. Чому б не спробувати влаштувати такий ранок та не приготувати власноруч варення з полуниці?
Варто лише знайти улюблені ягоди, що увібрали перші промені сонця, та зберегти їх до похмурих осінніх чи зимових вечорів.
А щоб літнє тепло у шматочках полуниці зберігалось якомога довше, варто зробити з ягоди солодке варення на зиму. І ще довгий час твій сніданок буде дійсно добрим.
Інгредієнти для варення з полуниці на зиму
- полуниця – 1,5 кілограма
- цукор – 1 кілограм
Спосіб приготування варення з полуниці на зиму
- Насамперед полуницю потрібно обережно помити, почистити від плодоніжок та прибрати зіпсовані ягоди.
- Після цього її необхідно пересипати у каструлю з міді чи нержавіючої сталі, засипати цукром та лишити на три години.
- Коли полуниця дасть сік, її можна ставити на вогонь та обережно варити на маленькому вогні. Проварювати полуницю варто три рази по п’ять хвилин, повільно та обережно помішуючи та знімаючи пінку.
- Також гарною ідеєю буде в процесі варіння додати одну з улюблених спецій. До полуниці гарно пасуватимуть м’ята, кориця, базилік, розмарин та кардамон.
- Як тільки полуниця закипить втретє, її можна знімати з вогню та дати їй остигнути до кімнатної температури.
- Далі можна почати фасувати полуничне варення по стерилізованих банках. Закривати їх варто прокип’яченими кришечками.
Однак зберегти сезонні фрукти до прохолодних вечорів можна й інакше. Читай про три небанальні способи заготувати ягоди до зими.
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