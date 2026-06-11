Как приготовить варенье из клубники на зиму: сохранить летние лучи и ароматы

Как волшебно смотрятся завтраки в любимых фильмах или сериалах. Главные герои заваривают кофе, берут круассан или тост и обильно смазывают их чем-нибудь сладеньким. Почему бы не попытаться устроить такое утро и не приготовить к нему собственноручно варенье из клубники?

Стоит только найти любимые ягоды, впитавшие первые лучи солнца, и сохранить их до пасмурных осенних или зимних вечеров.

А чтобы летнее тепло в кусочках клубники сохранялось как можно дольше, следует сделать из ягоды сладкое варенье на зиму. И еще долгое время твой завтрак будет действительно хорошим.

Ингредиенты для варенья из клубники на зиму

клубника – 1,5 килограмма

сахар – 1 килограмм

Способ приготовления варенья из клубники на зиму

В первую очередь клубнику нужно осторожно помыть, почистить от плодоножек и убрать испорченные ягоды. После этого необходимо пересыпать в кастрюлю из меди или нержавеющей стали, засыпать сахаром и оставить на три часа. Когда клубника даст сок, ее можно ставить на огонь и осторожно варить на маленьком огне. Проваривать клубнику следует три раза по пять минут, медленно и осторожно помешивая и снимая пенку. Также хорошей идеей будет в процессе варки добавить одну из любимых специй. К клубнике будут хорошо подходить мята, корица, базилик, розмарин и кардамон. Как только клубника закипит третий раз, ее можно снимать с огня и дать ей остыть до комнатной температуры. Далее можно начать фасовать клубничное варенье по стерилизованным банкам. Закрывать их следует прокипяченными крышечками.

Однако сохранить сезонные фрукты до прохладных вечеров можно и по-другому. Читай о трех небанальных способах заготовить ягоды к зиме.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!