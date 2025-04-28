Шашлык в аэрогриле: вкусные рецепты для пикника у себя дома

Фото Unsplash Хоть весна уже и пришла в Украину, но похвастаться стабильным теплом еще не может. Поэтому поехать в лес или на водоем за шашлыками еще рано. Но как же хочется жареного мяса с запахом костра и привкусом вкусного маринада! Выход есть: стоит приобрести аэрогриль. Там можно приготовить жареное мясо, как на костре, дома легко и быстро. А мы расскажем про шашлык в аэрогриле и поделимся вкусными рецептами этого блюда. Как пожарить шашлык в аэрогриле Предлагаем три рецепта шашлыка в аэрогриле: классические блюда из свинины и курятины, а еще один – шашлык по-гуцульски. Для шашлыка из свинины тебе понадобится: свинина (лучше брать часть мяса с шеи) — 1,5 кг; лук репчатый — 3-4 штуки; соевый соус — 1 стакан; уксус 9% — 1 столовая ложка; майонез — 2 столовые ложки; соль — 1 столовая ложка; приправы для шашлыка — по вкусу. Свинину необходимо промыть и просушить с помощью бумажных полотенец. Затем нарезать небольшими кусочками. Лук почистить и натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Перемешай лук, соевый соус, соль, уксус, майонез и приправы. Добавь смесь в мясо и хорошо перемешай.Чтобы мясо хорошо промариновалось, можно перемешать его руками. Затем мясо лучше оставить на ночь в холодильнике. В приготовлении шашлыка на аэрогриле есть небольшая особенность — это обдувание горячим воздухом. Поэтому кусочки промаринованного мяса выкладываем в аэрогриль так, чтобы между ними оставалось небольшое расстояние, примерно 1-1,5 см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и равномерную прожарку мяса. Не следует забывать и об отдаленности мяса от стенок колбы аэрогриля. Перед использованием аэрогриль следует прогреть в течение 10 минут при температуре 200 градусов. Затем открыть крышку и дать ему немного остыть. После этого можно выложить мясо на решетку аэрогриля. Затем следует выставить температуру 230 градусов и включить на 10 минут. Затем аккуратно переворачиваем шашлыки и снова оставляем на 10 минут. Ждем, пока шашлык полностью приготовится, и вынимаем мясо. Читать по теме Какие дрова лучше для шашлыка: что именно придаст мясу ароматные нотки Рассказываем, какие дрова следует брать для шашлыка, а каких лучше избегать. Шашлык в аэрогриле — рецепт из курятины Все знают вкус сочного и нежного шашлыка из курятины, предлагаем приготовить его в своем аэрогриле. Ингредиенты: куриная грудинка — 800 г; оливковое масло — 3 столовые ложки; соевый соус — 3 столовые ложки; мед — 1 столовая ложка; розмарин — 0,5 чайной ложки; сухой чеснок — 0,5 чайной ложки. Куриное филе моем, сушим и очищаем от плёнки. Затем нарезаем порционными кусками и кладем в миску, где будем мариновать шашлык. Для маринада берем оливковое масло, соевый соус, мед, розмарин и сухой чеснок. Тщательно замешиваем и заливаем курятину, оставляем мариноваться на два часа. Выкладываем мясо на решетку и ставим в аэрогриль на 15 минут при температуре 180°. При готовности вынимаем и наслаждаемся вкусом. Читать по теме Как приготовить шашлык по-гуцульски Наверное, ты заметил(-а), что мы предлагаем рецепты шашлыка без шампуров. Ведь так гораздо проще приготовить мясо у себя дома. Поэтому предложим еще один рецепт шашлыка по-гуцульски. Ингредиенты: свинина — 300 г; вино сухое белое — 40 г; перец и соль — по вкусу. Свинину нарезаем квадратными кусочками. Затем мясо солим и перчим, заворачиваем в кулинарную фольгу. С одного конца закрываем пакет, а с другого вливаем сухое вино и тоже закрываем. Мясо выкладываем в аэрогриль и готовим в течение 40 минут до готовности. А обо всех тонкостях правильного прожаривания шашлыка мы рассказывали в материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter