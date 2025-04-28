Шашлык в аэрогриле: вкусные рецепты для пикника у себя дома

Хоть весна уже и пришла в Украину, но похвастаться стабильным теплом еще не может. Поэтому поехать в лес или на водоем за шашлыками еще рано. Но как же хочется жареного мяса с запахом костра и привкусом вкусного маринада!

Выход есть: стоит приобрести аэрогриль. Там можно приготовить жареное мясо, как на костре, дома легко и быстро. А мы расскажем про шашлык в аэрогриле и поделимся вкусными рецептами этого блюда.

Как пожарить шашлык в аэрогриле

Предлагаем три рецепта шашлыка в аэрогриле: классические блюда из свинины и курятины, а еще один – шашлык по-гуцульски.

Для шашлыка из свинины тебе понадобится:

свинина (лучше брать часть мяса с шеи) — 1,5 кг;

лук репчатый — 3-4 штуки;

соевый соус — 1 стакан;

уксус 9% — 1 столовая ложка;

майонез — 2 столовые ложки;

соль — 1 столовая ложка;

приправы для шашлыка — по вкусу.

Свинину необходимо промыть и просушить с помощью бумажных полотенец. Затем нарезать небольшими кусочками.

Лук почистить и натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Перемешай лук, соевый соус, соль, уксус, майонез и приправы. Добавь смесь в мясо и хорошо перемешай.

Чтобы мясо хорошо промариновалось, можно перемешать его руками. Затем мясо лучше оставить на ночь в холодильнике.

В приготовлении шашлыка на аэрогриле есть небольшая особенность — это обдувание горячим воздухом. Поэтому кусочки промаринованного мяса выкладываем в аэрогриль так, чтобы между ними оставалось небольшое расстояние, примерно 1-1,5 см.

Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и равномерную прожарку мяса. Не следует забывать и об отдаленности мяса от стенок колбы аэрогриля.

Перед использованием аэрогриль следует прогреть в течение 10 минут при температуре 200 градусов. Затем открыть крышку и дать ему немного остыть.

После этого можно выложить мясо на решетку аэрогриля. Затем следует выставить температуру 230 градусов и включить на 10 минут.

Затем аккуратно переворачиваем шашлыки и снова оставляем на 10 минут. Ждем, пока шашлык полностью приготовится, и вынимаем мясо.

Шашлык в аэрогриле — рецепт из курятины

Все знают вкус сочного и нежного шашлыка из курятины, предлагаем приготовить его в своем аэрогриле.

Ингредиенты:

куриная грудинка — 800 г;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

соевый соус — 3 столовые ложки;

мед — 1 столовая ложка;

розмарин — 0,5 чайной ложки;

сухой чеснок — 0,5 чайной ложки.

Куриное филе моем, сушим и очищаем от плёнки. Затем нарезаем порционными кусками и кладем в миску, где будем мариновать шашлык.

Для маринада берем оливковое масло, соевый соус, мед, розмарин и сухой чеснок. Тщательно замешиваем и заливаем курятину, оставляем мариноваться на два часа.

Выкладываем мясо на решетку и ставим в аэрогриль на 15 минут при температуре 180°. При готовности вынимаем и наслаждаемся вкусом.

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Как приготовить шашлык по-гуцульски

Наверное, ты заметил(-а), что мы предлагаем рецепты шашлыка без шампуров. Ведь так гораздо проще приготовить мясо у себя дома.

Поэтому предложим еще один рецепт шашлыка по-гуцульски.

Ингредиенты:

свинина — 300 г;

вино сухое белое — 40 г;

перец и соль — по вкусу.

Свинину нарезаем квадратными кусочками. Затем мясо солим и перчим, заворачиваем в кулинарную фольгу.

С одного конца закрываем пакет, а с другого вливаем сухое вино и тоже закрываем.

Мясо выкладываем в аэрогриль и готовим в течение 40 минут до готовности.

А обо всех тонкостях правильного прожаривания шашлыка мы рассказывали в материале.

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