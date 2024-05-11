Какие дрова лучше для шашлыка: что именно придаст мясу ароматные нотки

Часто компании друзей или родных собираются на шашлыки, особенно в теплое время года. Эти встречи оставляют много приятных воспоминаний, а сделать их еще приятнее помогает вкусное мясо.
Именно поэтому нужно знать, какие дрова лучше для шашлыка, чтобы не испортить мясо и настроение компании.
Чтобы шашлык был вкусным, запомни, что нельзя использовать для жарки мяса на мангале хвойные деревья. Эти виды деревьев выделяют смолу, именно она способна испортить вкус мяса и сам мангал.
Ты можешь взять дрова, сделанные из других видов деревьев, но даже они иногда могут испортить шашлык. Поэтому следует обращать внимание на внешний вид и состояние дров.
Помни, что не стоит использовать для приготовления шашлыка трухлявые и гнилые дрова. Дело в том, что они почти не горят, поэтому не способны дать достаточно жара, чтобы приготовить мясо.
В любом случае не используй крашеную древесину, ведь она может выделять химические соединения, они вредят здоровью.
В любом случае не используй крашеную древесину, ведь она может выделять химические соединения, они вредят здоровью.
Для шашлыка также не подходят влажные бруски деревьев, ведь они не выделяют жар, а вместо этого можно получить много густого дыма и копоти.
Лучшими для жарки шашлыка считаются фруктовые деревья, иногда можно использовать также березу или дуб.
Как дерево влияет на вкус шашлыка:
Независимо от того, какое дерево ты выбрал (-ла) для шашлыка, нужно сразу закладывать как можно большее количество, чтобы не подбрасывать в процессе. Ведь тогда угли могут образовываться неравномерно и мясо будет жариться тоже неравномерно.
Фото: Pexels
Если ты не знаешь, что лучше — уголь или дрова для шашлыка, то знай, что все зависит от времени, которым ты располагаешь. Если тебе нужно побыстрее приготовить шашлык, то лучше выбрать готовый уголь. Если у тебя достаточно времени и можно, сжигая древесину, параллельно проводить время с друзьями, то выбирай дерево. Обычно дрова для шашлыка горят примерно час, но все зависит от вида деревьев и их количества, время может быть больше.
Но можем посоветовать иметь с собой про запас и дрова, и уголь, ведь могут произойти непредсказуемые ситуации, например дождь, который намочит древесину.
Дрова — не главный залог вкусного шашлыка. Чтобы мясо было нежным и вкусным, нужно приготовить правильный маринад. Ранее мы рассказывали рецепты лучших маринадов для шашлыка.
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