Какие дрова лучше для шашлыка: что именно придаст мясу ароматные нотки

Часто компании друзей или родных собираются на шашлыки, особенно в теплое время года. Эти встречи оставляют много приятных воспоминаний, а сделать их еще приятнее помогает вкусное мясо.

Именно поэтому нужно знать, какие дрова лучше для шашлыка, чтобы не испортить мясо и настроение компании.

Какие дрова нельзя использовать для шашлыка

Чтобы шашлык был вкусным, запомни, что нельзя использовать для жарки мяса на мангале хвойные деревья. Эти виды деревьев выделяют смолу, именно она способна испортить вкус мяса и сам мангал.

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Ты можешь взять дрова, сделанные из других видов деревьев, но даже они иногда могут испортить шашлык. Поэтому следует обращать внимание на внешний вид и состояние дров.

Помни, что не стоит использовать для приготовления шашлыка трухлявые и гнилые дрова. Дело в том, что они почти не горят, поэтому не способны дать достаточно жара, чтобы приготовить мясо.

В любом случае не используй крашеную древесину, ведь она может выделять химические соединения, они вредят здоровью.

Для шашлыка также не подходят влажные бруски деревьев, ведь они не выделяют жар, а вместо этого можно получить много густого дыма и копоти.

Какие дрова самые лучшие для шашлыка

Лучшими для жарки шашлыка считаются фруктовые деревья, иногда можно использовать также березу или дуб.

Как дерево влияет на вкус шашлыка:

яблоня имеет плотную древесину, после сгорания не оставляет большое количество золы, а также дополняет мясо фруктовыми нотками;

если жарить мясо на абрикосе, оно может получить привкус миндаля, это дерево горит долго, а сажи оставляет мало, поэтому мангал можно реже прочищать;

вишня очень долго горит и позволяет прожарить большое количество мяса без подбрасывания дополнительных дров, она насыщает мясо ягодным ароматом;

груша дает много жара, но не засушивает мясо и придает фруктовый привкус;

липу можно использовать для жарки молодого мяса, например телятины, она усилит его вкус;

дуб придает вкус копчености, он горит долго и позволяет приготовить несколько партий шашлыка.

Независимо от того, какое дерево ты выбрал (-ла) для шашлыка, нужно сразу закладывать как можно большее количество, чтобы не подбрасывать в процессе. Ведь тогда угли могут образовываться неравномерно и мясо будет жариться тоже неравномерно.

Что лучше — уголь или дрова для шашлыка

Если ты не знаешь, что лучше — уголь или дрова для шашлыка, то знай, что все зависит от времени, которым ты располагаешь. Если тебе нужно побыстрее приготовить шашлык, то лучше выбрать готовый уголь. Если у тебя достаточно времени и можно, сжигая древесину, параллельно проводить время с друзьями, то выбирай дерево. Обычно дрова для шашлыка горят примерно час, но все зависит от вида деревьев и их количества, время может быть больше.

Но можем посоветовать иметь с собой про запас и дрова, и уголь, ведь могут произойти непредсказуемые ситуации, например дождь, который намочит древесину.

Дрова — не главный залог вкусного шашлыка. Чтобы мясо было нежным и вкусным, нужно приготовить правильный маринад. Ранее мы рассказывали рецепты лучших маринадов для шашлыка.

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