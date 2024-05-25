Как правильно жарить шашлык: все тонкости идеальной жарки

Сочный, румяный шашлык с аппетитным ароматом дымка и привкусом воспоминаний о невероятно удачном пикнике! Слюнки текут от одного упоминания о таком! Чтобы твой будущий шашлык действительно никогда не подводил, а друзья считали тебя кулинарным “асом мангала”, запомни несколько секретов, как правильно жарить шашлык!
Рецептов приготовления шашлыка существует множество: из свинины, баранины, птицы — каждый выбирает по своему вкусу и кошельку. Что касается маринования шашлыка, здесь также есть море предпочтений: от замачивания в минеральной воде до экзотических смесей соусов и пряностей. А вот правила того, как именно жарить шашлык, какой бы ты ни выбрал (-а) рецепт, будут почти одинаковыми.
Главное правило приготовления шашлыка говорит: сверхважной есть температура в мангале. Для идеального шашлыка она не менее значима, чем качество мяса.
Чтобы мясо на огне не пересыхало, шампуры следует выкладывать на мангал плотно.
Расстояние от шампура до угля должно составлять 15-17 см.
Расстояние от шампура до угля должно составлять 15-17 см.
Понять, оптимальный ли жар в мангале, можно так: поднеси руку к углю и подержи. Если рука может выдержать температуру — можно начинать жарить.
Понять, оптимальный ли жар в мангале, можно так: поднеси руку к углю и подержи. Если рука может выдержать температуру — можно начинать жарить.
Как на 100% правильно приготовить шашлык? Следи за общим временем жарки. Оно не должно превышать 20-23 минут.
Сначала жарь так, чтобы сделать на кусочках мяса хрустящую корочку. Тогда влага внутри будет закрыта и шашлык останется сочным.
Нужно не больше одной минуты, чтобы образовалась корочка на каждой стороне кусочка.
Нужно не больше одной минуты, чтобы образовалась корочка на каждой стороне кусочка.
Первые 3-5 минут часто переворачивай кусочки, чтобы мясо покрылось равномерной корочкой.Затем вращай шампуры каждые 2-3 минуты. Тогда шашлык не подгорит и прожарится равномерно. Следи за жаром в мангале: не давай углям разгореться, когда на него будет стекать жир.
Рexels
Когда мясо плотное на ощупь, но выделяющийся из него сок имеет розовый оттенок, а края кусочка темные — шашлык почти готов. Осталось додержать его 5-10 минут.
Если же кусочек плотный на ощупь, равномерно прожаренный, а из него капает чистый и прозрачный сок — мясо полностью прожарено. Можно наслаждаться!
Чтобы правильно жарить шашлык и не допустить его пригорания, уголь можно посыпать солью. Сделать это нужно так: перед тем как положить шампура с мясом на мангал, посыпь уголь небольшим слоем каменной соли.
Соль будет служить защитой мяса даже тогда, когда с него будет стекать жир. Она не позволит углям снова разгореться, а мясу — подгореть.
Соль будет служить защитой мяса даже тогда, когда с него будет стекать жир. Она не позволит углям снова разгореться, а мясу — подгореть.
Посыпать солью уголь нужно только один раз — перед самым началом жарки шашлыка.
Кажется, мы разобрали почти все тонкости, как правильно жарить шашлык. Остается последний вопрос: нужно ли сразу убрать уголь из мангала? Отвечаем: если ты не планируешь в ближайшее время жарить еще одну порцию –— убери. Уголь имеет свойство накапливать влагу, поэтому паковать на хранение мангал с углем — только портить его и ждать появления ржавчины.
Удачного тебе приготовления шашлыка! И пусть все хвалят твои кулинарно-пикниковые таланты!
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