Как правильно жарить шашлык: все тонкости идеальной жарки

Сочный, румяный шашлык с аппетитным ароматом дымка и привкусом воспоминаний о невероятно удачном пикнике! Слюнки текут от одного упоминания о таком! Чтобы твой будущий шашлык действительно никогда не подводил, а друзья считали тебя кулинарным “асом мангала”, запомни несколько секретов, как правильно жарить шашлык!

Рецептов приготовления шашлыка существует множество: из свинины, баранины, птицы — каждый выбирает по своему вкусу и кошельку. Что касается маринования шашлыка, здесь также есть море предпочтений: от замачивания в минеральной воде до экзотических смесей соусов и пряностей. А вот правила того, как именно жарить шашлык, какой бы ты ни выбрал (-а) рецепт, будут почти одинаковыми.

Как жарить шашлык на мангале

Главное правило приготовления шашлыка говорит: сверхважной есть температура в мангале. Для идеального шашлыка она не менее значима, чем качество мяса.

Чтобы мясо на огне не пересыхало, шампуры следует выкладывать на мангал плотно.

Расстояние от шампура до угля должно составлять 15-17 см.

Прежде чем положить шашлык над углем, ему или дровам даем хорошо прогореть. Шампуры выкладываем только тогда, когда уголь покроется слоем белого пепла. Если раньше — мясо начнет гореть.

Чтобы правильно жарить шашлык, угля не насыпай слишком много. Достаточно одного слоя на дне мангала.

Насыпай уголь равномерно, тогда температура жарки по всей плоскости будет одинаковой.

Понять, оптимальный ли жар в мангале, можно так: поднеси руку к углю и подержи. Если рука может выдержать температуру — можно начинать жарить.

Как на 100% правильно приготовить шашлык? Следи за общим временем жарки. Оно не должно превышать 20-23 минут.

Сначала жарь так, чтобы сделать на кусочках мяса хрустящую корочку. Тогда влага внутри будет закрыта и шашлык останется сочным.

Нужно не больше одной минуты, чтобы образовалась корочка на каждой стороне кусочка.

Первые 3-5 минут часто переворачивай кусочки, чтобы мясо покрылось равномерной корочкой.

Затем вращай шампуры каждые 2-3 минуты. Тогда шашлык не подгорит и прожарится равномерно. Следи за жаром в мангале: не давай углям разгореться, когда на него будет стекать жир.

Как правильно жарить шашлык и вовремя узнать, когда мясо готово

Когда мясо плотное на ощупь, но выделяющийся из него сок имеет розовый оттенок, а края кусочка темные — шашлык почти готов. Осталось додержать его 5-10 минут.

Если же кусочек плотный на ощупь, равномерно прожаренный, а из него капает чистый и прозрачный сок — мясо полностью прожарено. Можно наслаждаться!

Хитрость на заметку: как жарить шашлык и предотвратить пригорание мяса

Чтобы правильно жарить шашлык и не допустить его пригорания, уголь можно посыпать солью. Сделать это нужно так: перед тем как положить шампура с мясом на мангал, посыпь уголь небольшим слоем каменной соли.

Соль будет служить защитой мяса даже тогда, когда с него будет стекать жир. Она не позволит углям снова разгореться, а мясу — подгореть.

Посыпать солью уголь нужно только один раз — перед самым началом жарки шашлыка.

Кажется, мы разобрали почти все тонкости, как правильно жарить шашлык. Остается последний вопрос: нужно ли сразу убрать уголь из мангала? Отвечаем: если ты не планируешь в ближайшее время жарить еще одну порцию –— убери. Уголь имеет свойство накапливать влагу, поэтому паковать на хранение мангал с углем — только портить его и ждать появления ржавчины.

Удачного тебе приготовления шашлыка! И пусть все хвалят твои кулинарно-пикниковые таланты!

А если хочешь узнать секреты шашлыка из свинины по рецепту известного кавказского шеф-повара Алика Мкртчяна, читай об этом в нашем другом материале.

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