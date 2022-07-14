Не туши, а запекай: рецепт душистой и полезной кабачковой икры от Евгения Клопотенко

Есть такие продукты и блюда, которые в детстве просто на дух не переносишь, но во взрослом возрасте наесться не можешь. Они полезны, душисты и так напоминают о тех временах, когда их было невмоготу терпеть. Такой для многих является и кабачковая икра.

Раньше, когда ее подавали в детском саду, или все чаще летом готовила бабушка, блюдо казалось совсем странным. Однако сейчас оно так и манит.

Но как правильно приготовить кабачковую икру, чтобы и полезные качества овощей сохранить, да и максимально насладиться вкусом — вопрос непростой. И все же шеф-повар Евгений Клопотенко, как всегда, легко и быстро нашел на него ответ.

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Ингредиенты кабачковой икры

лук – 1 штука

морковь – 2 штуки

кабачок – 2 штуки

чеснок – 3 зубчика

кориандр молотый – ¼ ч. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

сок половины лимона

соль и перец по вкусу

Кабачковая икра — способ приготовления

Прежде всего, нужно подготовить овощи, очистить их от кожиц и хорошо промыть. После этого их можно выкладывать на противень, застеленный фольгой, сбрызнуть подсолнечным маслом и посыпать немного солью.

В то же время следует поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Когда овощи будут обернуты фольгой, их можно отправлять запекаться на 30 минут.

Когда ингредиенты приготовятся и немного остынут, их можно нарезать кусочками произвольного размера и переложить в чашу блендера. К ним также следует добавить кориандр, после чего их можно сбивать.

Дальше остается только добавить перец, соль и сок лимона. Когда смесь немного остынет, кабачковую икру можно подавать к столу и смаковать прекрасным летним блюдом, вобравшим в себя все вкусы и ароматы сезона.

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