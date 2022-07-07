Полезная пицца, которая убирает отеки, выводит соли и улучшает обмен веществ: рецепт от врача Похмурской

Конечно, может!
Более того: пицца будет ещё и лечебной: устранит отеки и выведет соли из организма!
Более того: пицца будет ещё и лечебной: устранит отеки и выведет соли из организма!
Основным ингредиентом чудо-пиццы является кабачок. Его свойства действительно заслуживают внимания.
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Так что, если ты хочешь мягкого и естественного очищения своего организма — употребляй кабачок.
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