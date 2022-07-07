Полезная пицца, которая убирает отеки, выводит соли и улучшает обмен веществ: рецепт от врача Похмурской

Рецепт от врача Галины Похмурской создан для фанатов пиццы. Ведь все мы порой задаем себе вопрос: может ли пицца быть хотя бы диетической, а лучше полезной?

Конечно, может!

Более того: пицца будет ещё и лечебной: устранит отеки и выведет соли из организма!

Так в чем секрет?

Основным ингредиентом чудо-пиццы является кабачок. Его свойства действительно заслуживают внимания.

выводит излишнюю воду из межклеточного русла;

очищает лимфу;

выводит соли из почек, суставов, межпозвонковых отложений;

стимулирует обмен веществ;

мягко активирует работу кишечника.

Так что, если ты хочешь мягкого и естественного очищения своего организма — употребляй кабачок.

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Итак, рецепт лечебной пиццы

Ингредиенты:

Кабачок; Кукурузная мука; Морковь; Чеснок, зеленый лук; Яйца; Куриное филе (можно тушить в сметане); Кукуруза; Болгарский перец.

Приготовление:

На терку натри кабачок, посоли его и подожди, пока пустит сок. Отожми сок.

Добавь к кабачку потертой моркови, чеснок и мелко нарезанные перья зеленого лука. Также добавь мелко натертые вареные яйца. Для формирования нужной консистенции всыпь немного кукурузной муки. Выложи массу на противень, сформируй пиццу. Выложи начинку: филе курицы, перец, кукурузу. Начинку можно подобрать по вкусу из полезных продуктов. Пиццу поставь к духовую печь, разогретую до 200 градусов на 20 минут. После посыпай творогом и возвращай в духовую печь еще на несколько минут. Готовую пиццу украшай зеленью и ешь в теплом виде.

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