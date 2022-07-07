Корисна піца, яка усуває набряки, виводить солі та покращує обмін речовин: рецепт від лікарки Похмурської

Рецепт від лікарки Галини Похмурської створений для фанатів піци. Адже всі ми деколи ставимо собі питання: чи може піца бути хоча б дієтичною, а краще — корисною?

Звісно, може!

Ба більше: піца буде ще й лікувальною: усуне набряки та виведе солі з організму!

То в чому секрет?

Основним інгредієнтом диво-піци є кабачок. Його властивості справді заслуговують на увагу.

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виводить зайву воду з міжклітинного русла;

очищує лімфу;

виводить солі з нирок, суглобів, міжхребцевих відкладень;

стимулює обмін речовин;

м’яко активує роботу кишківника.

Тож якщо ти хочеш м’якого та природного очищення свого організму — вживай кабачок.

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Тож, рецепт піци, яка лікує

Інгредієнти:

Кабачок; Кукурудзяне борошно; Морква; Часник, зелена цибуля; Яйця; Куряче філе (можна тушити у сметані); Кукурудза; Болгарський перець.

Приготування:

На велику тертку натри кабачок, посоли його та почекай, доки він не пустить сік. Відіжми сік.

Додай до кабачка потертої дрібно моркви, часник та дрібно нарізані пера зеленої цибулі. Також додай дрібно натерті варені яйця. Для формування потрібної консистенції насип трохи кукурудзяного борошна. Виклади масу на деко, сформуй піцу. Виклади начинку: філе курки, перець, кукурудзу. Начинку можна підібрати до смаку із корисних продуктів. Піцу постав до духової печі, розігрітої до 200 градусів, на 20 хвилин. Після посипай сиром та повертай до духової печі ще на декілька хвилин. Готову піцу прикрашай зеленню та споживай у теплому вигляді.

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