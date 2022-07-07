Корисна піца, яка усуває набряки, виводить солі та покращує обмін речовин: рецепт від лікарки Похмурської

Рецепт від лікарки Галини Похмурської створений для фанатів піци. Адже всі ми деколи ставимо собі питання: чи може піца бути хоча б дієтичною, а краще — корисною?
Звісно, може!
Ба більше: піца буде ще й лікувальною: усуне набряки та виведе солі з організму!
Ба більше: піца буде ще й лікувальною: усуне набряки та виведе солі з організму!
Основним інгредієнтом диво-піци є кабачок. Його властивості справді заслуговують на увагу.
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Тож якщо ти хочеш м’якого та природного очищення свого організму — вживай кабачок.
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