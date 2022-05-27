Саме сезон: рецепт оладок із кабачка від фіналістки Супермодель по-українськи Віки Маремухи

На початку паркого літа стають у пригоді цікаві та прості рецепти із сезонних продуктів. Особливу увагу завжди приділяють сніданкам — легким, але поживним. Учасниця модельного шоу Нового каналу Вікторія Маремуха розповіла, чим харчується, та порекомендувала цікавий рецепт оладок із кабачків, які готує на сніданок.

Оладки з кабачків — справді ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно.

— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви.

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Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати — подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.

Інгредієнти:

кабачок — 2–3 шт.

борошно — 2 ст. л.

яйце — 1 шт.

часник — 1 зубчик

сіль — за смаком

кріп — дрібка;

олія — для смаження

сметана — для подачі

сир дорблю (або інший сир із пліснявою) — за бажанням

Спосіб приготування:

Кабачки очистіть від шкірки та натріть на великій тертці. Підсоліть і залиште на 10 хвилин випустити сік. Відтисніть виділений сік. Додайте борошно, яйце та часник, натертий на дрібній тертці. Дрібку мілко нарізаного кропу додайте до маси й перемішайте. Викладіть ложкою невеличкі оладки на розігріту з олією сковороду. Смажте на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, поки вони не стануть рум’яними. Подавайте зі сметаною чи сметанним соусом з дорблю. Смачного!

До сезонних продуктів належить і молода картопля. Раніше ми розповідали, що цікавого приготувати з молодої картоплі.