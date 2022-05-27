Саме сезон: рецепт оладок із кабачка від фіналістки Супермодель по-українськи Віки Маремухи

На початку паркого літа стають у пригоді цікаві та прості рецепти із сезонних продуктів. Особливу увагу завжди приділяють сніданкам — легким, але поживним. Учасниця модельного шоу Нового каналу Вікторія Маремуха розповіла, чим харчується, та порекомендувала цікавий рецепт оладок із кабачків, які готує на сніданок.
Оладки з кабачків — справді ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно.
— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви.
Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати — подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.
Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати — подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.
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До сезонних продуктів належить і молода картопля. Раніше ми розповідали, що цікавого приготувати з молодої картоплі.