Салат з буряка на зиму: рецепти з перцем, баклажанами, по-корейськи — просто смакота

Якщо ти думаєш, що буряк і взимку лежатиме на полицях магазинів, і навіщо витрачати час і закручувати його в банки — ти дуже помиляєшся!

Сподіваємось, з продажу він не зникне. Але такої неймовірної смакоти, як із баночки з погреба — просто не приготуєш. Який стоятиме аромат прянощів, яблучного соку чи пікантного корейського маринаду!

Тож лишай сумніви й лови три перевірені рецепти із буряка, від яких слинка тече вже зараз.

Салат з буряка на зиму: рецепт з болгарським перцем

Інгредієнти

Буряк — 3 кг

— 3 кг Морква — 1 кг

— 1 кг Болгарський перець — 1 кг

— 1 кг Помідори — 1 кг

— 1 кг Сіль — 3 ст. л.

— 3 ст. л. Цукор — 200 г

— 200 г Рослинна олія — 0,5 л (можеш додати трохи менше за смаком)

— 0,5 л (можеш додати трохи менше за смаком) Оцет 9% — 200–300 г

Спосіб приготування

Натри на тертці сирий буряк і моркву, а болгарський перець та помідори наріж. Перемішай усі підготовлені овочі, додай сіль, цукор і рослинну олію. Вари суміш протягом 30 хвилин. Додай 200–300 г 9% оцту й вари ще 10 хвилин. Розклади гарячий салат по стерилізованих банках. Закатай прокип’яченими кришками, переверни банки та закутай, поки не охолонуть.

Салат з буряка на зиму в банках: рецепт з баклажанами

Інгредієнти

Буряк — 500 г

— 500 г Баклажани — 500 г

— 500 г Яблука — 500 г

— 500 г Цукор — 70 г

— 70 г Сіль — 20 г

— 20 г Рослинна олія — 180 мл

— 180 мл Оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Натри сирий буряк, а очищені баклажани та яблука дрібно наріж (за бажанням ти можеш пропустити усе через м’ясорубку, щоб зробити саме ікру). Змішай овочі з яблуками, цукром та сіллю й залиш на 1 годину. Додай олію та тушкуй суміш близько 1 години. За пару хвилин до кінця тушкування влий оцет. Закатай салат у стерилізовані банки.

Салат з буряка на зиму по-корейськи: як закрити

Інгредієнти

Буряк — 300 г

— 300 г Капуста — 500 г

— 500 г Морква — 100 г

— 100 г Цибуля — 70 г

— 70 г Гострий перець — 1 шт.

— 1 шт. Оцет — 40 мл

— 40 мл Цукор — 2 ч. л.

— 2 ч. л. Рослинна олія — 50 мл

— 50 мл Сіль — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Паприка — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Суміш перців — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Спеції для корейської моркви — за смаком

Спосіб приготування

Натри буряк і моркву (краще на тертці для корейської моркви), тонко нашаткуй капусту й цибулю, а гострий перець дрібно наріж. Змішай усі овочі з оцтом, олією, цукром, сіллю та спеціями. Залиш суміш настоюватися на 3–4 години, щоб овочі пустили сік і промаринувалися. Розклади салат по банках. Простерилізуй банки із салатом близько 20 хвилин у киплячій воді. Закатай банки на зиму, переверни та закутай, поки не охолонуть.

Три круті хитрощі для заготовок з буряка на зиму

Експериментуй із прянощами: До бурякових салатів та ікри ідеально пасують мелений коріандр, сушений часник, духмяний перець, дрібка сушеного імбиру або мускатного горіха. Для пікантності можна додати дрібку гвоздики або пару листочків чорнобривців — вони надають приголомшливого аромату! Замінюй звичайний оцет: Замість стандартного 9% столового оцту чудово підійде яблучний або винний 6% оцет — вони зроблять смак м’якшим і вишуканішим (просто перерахуй пропорцію: замість 100 мл 9% оцту беруть приблизно 150 мл 6%). Також замінником може бути лимонний сік або лимонна кислота, які чудово зберігають рубіновий колір. Використовуй олію для кольору та смаку: Не бійся замінити звичайну соняшникову олію на нерафіновану пахучу для особливого домашнього аромату.

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Джерело фото: Рinterest.

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