Салат з буряка на зиму: рецепти з перцем, баклажанами, по-корейськи — просто смакота

Якщо ти думаєш, що буряк і взимку лежатиме на полицях магазинів, і навіщо витрачати час і закручувати його в банки — ти дуже помиляєшся!
Сподіваємось, з продажу він не зникне. Але такої неймовірної смакоти, як із баночки з погреба — просто не приготуєш. Який стоятиме аромат прянощів, яблучного соку чи пікантного корейського маринаду!
Тож лишай сумніви й лови три перевірені рецепти із буряка, від яких слинка тече вже зараз.
Салат з буряка на зиму: рецепт з болгарським перцем
Інгредієнти
- Буряк — 3 кг
- Морква — 1 кг
- Болгарський перець — 1 кг
- Помідори — 1 кг
- Сіль — 3 ст. л.
- Цукор — 200 г
- Рослинна олія — 0,5 л (можеш додати трохи менше за смаком)
- Оцет 9% — 200–300 г
Спосіб приготування
- Натри на тертці сирий буряк і моркву, а болгарський перець та помідори наріж.
- Перемішай усі підготовлені овочі, додай сіль, цукор і рослинну олію.
- Вари суміш протягом 30 хвилин.
- Додай 200–300 г 9% оцту й вари ще 10 хвилин.
- Розклади гарячий салат по стерилізованих банках.
- Закатай прокип’яченими кришками, переверни банки та закутай, поки не охолонуть.
Салат з буряка на зиму в банках: рецепт з баклажанами
Інгредієнти
- Буряк — 500 г
- Баклажани — 500 г
- Яблука — 500 г
- Цукор — 70 г
- Сіль — 20 г
- Рослинна олія — 180 мл
- Оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Натри сирий буряк, а очищені баклажани та яблука дрібно наріж (за бажанням ти можеш пропустити усе через м’ясорубку, щоб зробити саме ікру).
- Змішай овочі з яблуками, цукром та сіллю й залиш на 1 годину.
- Додай олію та тушкуй суміш близько 1 години.
- За пару хвилин до кінця тушкування влий оцет.
- Закатай салат у стерилізовані банки.
Салат з буряка на зиму по-корейськи: як закрити
Інгредієнти
- Буряк — 300 г
- Капуста — 500 г
- Морква — 100 г
- Цибуля — 70 г
- Гострий перець — 1 шт.
- Оцет — 40 мл
- Цукор — 2 ч. л.
- Рослинна олія — 50 мл
- Сіль — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Суміш перців — 1 ч. л.
- Спеції для корейської моркви — за смаком
Спосіб приготування
- Натри буряк і моркву (краще на тертці для корейської моркви), тонко нашаткуй капусту й цибулю, а гострий перець дрібно наріж.
- Змішай усі овочі з оцтом, олією, цукром, сіллю та спеціями.
- Залиш суміш настоюватися на 3–4 години, щоб овочі пустили сік і промаринувалися.
- Розклади салат по банках.
- Простерилізуй банки із салатом близько 20 хвилин у киплячій воді.
- Закатай банки на зиму, переверни та закутай, поки не охолонуть.
Три круті хитрощі для заготовок з буряка на зиму
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Експериментуй із прянощами: До бурякових салатів та ікри ідеально пасують мелений коріандр, сушений часник, духмяний перець, дрібка сушеного імбиру або мускатного горіха. Для пікантності можна додати дрібку гвоздики або пару листочків чорнобривців — вони надають приголомшливого аромату!
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Замінюй звичайний оцет: Замість стандартного 9% столового оцту чудово підійде яблучний або винний 6% оцет — вони зроблять смак м’якшим і вишуканішим (просто перерахуй пропорцію: замість 100 мл 9% оцту беруть приблизно 150 мл 6%). Також замінником може бути лимонний сік або лимонна кислота, які чудово зберігають рубіновий колір.
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Використовуй олію для кольору та смаку: Не бійся замінити звичайну соняшникову олію на нерафіновану пахучу для особливого домашнього аромату.
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Джерело фото: Рinterest.
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