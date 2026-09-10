Фільми Гая Річі: всі роботи режисера та його найпопулярніші стрічки

Сьогодні, 10 вересня, британський режисер Ґай Річі відзначає 58-річчя. За понад два десятиліття у кіно він встиг попрацювати у різних жанрах — від кримінальних комедій та гангстерських історій до масштабних бойовиків і пригодницьких фільмів.

Його стиль легко впізнати за стрімким монтажем, дотепними діалогами, заплутаними сюжетами та харизматичними героями. У цьому матеріалі ми зібрали усі фільми Гая Річі.

Фільми Гая Річі — список усіх робіт

Першою повнометражною режисерською роботою Річі стала кримінальна комедія Карти, гроші, два стволи у 1998 році. Саме цей фільм сформував його впізнавану манеру та привернув увагу міжнародної аудиторії. До цього режисер у 1995 році зняв короткометражний фільм Важкий випадок (The Hard Case).

За роки кар’єри фільмографія режисера поповнилася як авторськими кримінальними історіями, так і великими студійними проєктами.

Повнометражні фільми:

Карти, гроші, два стволи;

Великий куш;

Віднесені;

Револьвер;

Рок-н-рольник;

Шерлок Холмс;

Шерлок Холмс: Гра тіней;

Агенти А.Н.К.Л;

Меч короля Артура;

Аладдін;

Джентльмени;

Гнів людський;

Операція “Фортуна”: Мистецтво перемагати;

Перекладач;

Міністерство неджентльменської війни;

Fountain of Youth;

Брудні гроші.

Окрім уже випущених стрічок, у Ґая Річі є й майбутні повнометражні проєкти. Серед них — Дружина і собака та Viva La Madness. Останній наразі має статус майбутнього проєкту.

Короткометражні роботи:

Важкий випадок;

Star — короткометражний фільм із серії The Hire.

Важкий випадок став першою помітною кінороботою Річі: 20-хвилинна стрічка фактично стала його раннім кроком до повнометражного дебюту.

Телевізійні роботи:

Джентльмени — режисер двох епізодів серіалу;

MobLand — режисер двох епізодів;

Young Sherlock — режисер двох епізодів.

Окремо Річі є творцем і виконавчим продюсером серіалу Джентльмени, який розвиває світ його однойменного фільму 2019 року. У 2026 році вийшов другий сезон серіалу.

Таким чином, фільми Гая Річі список яких охоплює його основну режисерську фільмографію, — це не лише кримінальні комедії, з яких почалася його кар’єра. За роки роботи режисер перейшов до великих голлівудських постановок, бойовиків, пригодницького кіно та телевізійних проєктів.

Фільми Гая Річі 2026: які нові проєкти

У 2026 році серед нових фільмів режисера Гая Річі вийшла стрічка— Брудні гроші. Стрічка розповідає про команду професіоналів, яка намагається повернути величезний статок, привласнений диктатором. Фільм вийшов у прокат у травні.

Також серед фільмів Гая Річі 2026 — Дружина і собака. Це чорна комедія з Бенедиктом Камбербетчем, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінсом. За сюжетом історія зосереджена на родині Фербенків, де боротьба за спадщину перетворюється на небезпечне протистояння.

Стрічка має вийти у широкий прокат 23 жовтня 2026 року, хоча окремі бази даних наразі вказують і на пізнішу дату релізу. Тому дату прем’єри ще можуть уточнювати.

До актуальних робіт Річі також належить Fountain of Youth, однак цей фільм не варто зараховувати до прем’єр 2026 року — пригодницький бойовик вийшов у 2025-му та доступний на Apple TV+.

Фільми Гая Річі — топ найпопулярніших робіт

Якщо говорити про фільми Гая Річі топ найвідоміших стрічок режисера, то передусім варто згадати його кримінальні комедії та масштабні бойовики. Саме ці роботи сформували впізнаваний стиль постановника — динамічний сюжет, чорний гумор, яскравих персонажів і несподівані сюжетні повороти.

До добірки найвідоміших фільмів Гая Річі увійшли:

Карти, гроші, два стволи;

Великий куш;

Джентльмени;

Шерлок Холмс;

Перекладач.

Чому актори часто повертаються до фільмів Гая Річі

Окрема особливість творчості Річі — його постійна акторська команда. Джейсон Стейтем неодноразово працював із режисером, а згодом до його фільмів приєднувалися Генрі Кавілл, Джейк Джилленгол, Ейза Ґонсалес та інші відомі актори.

Це пояснюється не лише популярністю режисера. Його фільми мають специфічний ритм: персонажі швидко обмінюються репліками, сюжет постійно змінює напрям, а гумор часто виникає просто посеред напруженої сцени. Такий підхід вимагає від акторів швидкої реакції та вміння працювати з імпровізацією.

Ще одна характерна риса — впізнавані діалоги та персонажі. Навіть коли Річі працює не з кримінальною комедією, у його стрічках часто залишаються динамічна подача, чорний гумор і герої з яскравими характерами.

Саме тому фільми Гая Річі нові та старі мають спільну рису — їх легко впізнати за стилем режисера навіть тоді, коли змінюються жанр, масштаб історії та акторський склад.

Раніше ми також розповідали, що відомо про новий серіал Ґая Річі Молодий Шерлок 2026 та чому проєкт уже привертає увагу високими рейтингами.

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