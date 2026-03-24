Брудні гроші 2026: дата виходу фільму в Україні

Один із найочікуваніших бойовиків 2026 року — новий фільм культового британського режисера Гая Річі, відомий як Брудні гроші (оригінальна назва — In the Grey). Читай в матеріалі, коли вийде фільм Брудні гроші у прокат та про що буде сюжет.

Брудні гроші: коли чекати на прем’єру

Стрічка офіційно запланована до виходу в прокат 15 травня 2026 року від компанії Black Bear Pictures. Щодо прем’єри в Україні офіційного підтвердження поки що немає, проте зазвичай випускають подібні голлівудські проєкти у вітчизняний прокат одночасно зі світовим релізом або з невеликою затримкою у день чи два.

У центрі сюжету — таємна команда елітних оперативників, яким доручено повернути мільярд доларів, вкрадених безжальним диктатором. Те, що починається як неможливий пограбунок, переростає у повномасштабну війну на виживання зі стратегією та обманом. Головних героїв звуть Бронко та Сід — двоє фахівців з евакуації з дуже різними характерами, але однаково небезпечні.

Головні ролі у фільмі виконали Генрі Кавілл і Джейк Джилленгол, а їхнім куратором є персонаж Ейси Гонсалес. Також у стрічці знялися Розамунд Пайк, Фішер Стівенс, Крістофер Хів’ю та Еммет Дж. Скенлан.

Для Кавілла та Річі це вже не перша спільна робота — раніше вони співпрацювали над фільмом Міністерство неджентльменської війни. Джилленгол же вперше поєднав зусилля з режисером у картині Перекладач 2023 року.

Зйомки фільму розпочалися у вересні 2023 року на Тенерифе (Канарські острови) і завершилися наприкінці жовтня того ж року. Проте шлях стрічки до глядача виявився тернистим.

Спочатку реліз планувався на 17 січня 2025 року, однак Lionsgate вилучила фільм із розкладу, оскільки постпродакшн не був завершений вчасно. До листопада 2025 року компанія вирішила передати права на американський прокат, і зрештою Black Bear Pictures взялася розповсюджувати картину самостійно.

Президент з питань дистрибуції Black Bear Бенджамін Крамер заявив, що Річі є одним із найкращих творців видовищного кіно, а Брудні гроші містить увесь його фірмовий стиль і дотепність.

Перший офіційний трейлер підтвердив ці слова: глядачів чекають стрімкий монтаж, перестрілки, вибухи та колоритні діалоги — все те, за що мільйони фанатів люблять режисера.

