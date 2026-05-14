Чи буде Мортал Комбат 3: сценарист уже натякнув на продовження

Мортал Комбат 2 вийшов у кінотеатрах 8 травня 2026 року і вже за перші дні прокату зібрав близько $60 млн у світі.

Для студії Warner Bros. це не стало абсолютним рекордом, але результат вважають достатньо хорошим, щоб серйозно говорити про продовження франшизи.

І хоча Мортал Комбат 3 офіційно ще не анонсували, у Голлівуді вже активно обговорюють наступний фільм.

Чи буде Мортал Комбат 3

Найцікавіше те, що сценарист другої частини Джеремі Слейтер фактично підтвердив, що розпочав працювати над третім фільмом.

За його словами, він пише новий сценарій ще до того, як студія остаточно ухвалить рішення про запуск виробництва.

Ба більше, автор натякає, що в нього є ідеї не лише для третьої частини, а одразу для кількох майбутніх фільмів у всесвіті Мортал Комбат.

Зараз медіа лише роблять прогнози, що якщо Warner Bros. офіційно запустить проєкт найближчим часом, то Мортал Комбат 3 може вийти приблизно у 2028 або 2029 році.

Після подій Мортал Комбат 2 історія явно рухається до ще масштабнішої війни між Земним царством і Зовнішнім світом. У другому фільмі спеціально залишили багато відкритих сюжетів: нових бійців, несподівані смерті та натяки на повернення персонажів.

І це цілком відповідає духу самої гри, де герої постійно воскресають, переходять на темний бік або отримують нові форми.

Режисер Саймон Маккуойд поки говорить обережно: він визнає, що майбутнє третьої частини напряму залежить від касових зборів і реакції глядачів. Але водночас додає, що у франшизи величезний потенціал для продовження.

Хто з’явиться в Мортал Комбат 3

Ймовірно, повернуться Лю Кан (попри драматичні події другої частини, герой не зникне остаточно), Нуб Сайбот, Шао Кан, Кітанa та Джонні Кейдж.

Сценарист Джеремі Слейтер уже натякнув на воскресіння деяких героїв.

Також фанати очікують появу Куан Чі — одного з головних чаклунів історії.

Схоже, студія справді хоче перетворити новий Мортал Комбат на повноцінний кіновсесвіт — із великою кількістю персонажів, турнірів і масштабних битв.

