Паперовий будинок 6: чи чекати на продовження культового серіалу

Шанувальники іспанського серіалу Паперовий будинок (La Casa de Papel) продовжують сподіватися на повернення улюблених персонажів. Читай у матеріалі, чи чекати 6 сезон культового серіалу.

Паперовий будинок 6: що відомо про продовження та чи варто чекати на нього

Офіційна інформація від Netflix розчаровує: шостого сезону не планується. Серіал, створений Алексом Піною, завершився п’ятим сезоном у 2021 році, який вийшов у двох частинах — 3 вересня та 3 грудня.

Історія про групу грабіжників під керівництвом Професора, яка завоювала мільйони глядачів по всьому світу, офіційно закрита. Netflix не анонсував продовження, попри чутки та фанатські теорії в соцмережах.

Деякі сайти та YouTube-канали поширюють фейкові трейлери та анонси 6 сезону на 2025 рік, але це не відповідає дійсності.

На жаль, шоу не повернеться для шостого сезону, попри чутки в інтернеті

, — зазначають на What’s on Netflix.

Замість продовження оригінальної історії Netflix розширює всесвіт через спін-оффи. У 2023 році вийшов Берлін — приквел про одного з персонажів, а також корейський рімейк Money Heist: Korea – Joint Economic Area.

Творці не виключають нових проєктів у цьому сетингу, але класичний сюжет з Геральтом, Токіо та іншими — завершився. Фанати на Reddit і в інших спільнотах обговорюють можливі сюжетні продовження, як-от повернення після зникнення банди, але це залишається на рівні теорій.

