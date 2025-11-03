Бумажный дом 6: ждать ли продолжения культового сериала

Почитатели испанского сериала Бумажный дом (La Casa de Papel) продолжают надеяться на возвращение любимых персонажей. Читай в материале или ждать 6 сезон культового сериала.

Бумажный дом 6: что известно о продолжении и стоит ли ждать его

Официальная информация от Netflix разочаровывает: шестой сезон не планируется. Сериал, созданный Алексом Пиной, завершился пятым сезоном в 2021 году, который вышел в двух частях — 3 сентября и 3 декабря.

История о группе грабителей под руководством Профессора, завоевавшей миллионы зрителей по всему миру, официально закрыта. Netflix не анонсировал продолжения, несмотря на слухи и фанатские теории в соцсетях.

Некоторые сайты и YouTube-каналы распространяют фейковые трейлеры и анонсы 6 сезона на 2025 год, но это не соответствует действительности.

К сожалению, шоу не вернется для шестого сезона, несмотря на слухи в интернете

, — отмечают в What’s on Netflix.

Вместо продолжения оригинальной истории Netflix расширяет вселенную через спин-оффы. В 2023 году вышел Берлин — приквел об одном из персонажей, а также корейский римейк Money Heist: Korea — Joint Economic Area.

Создатели не исключают новых проектов в этом сетинге, но классический сюжет с Геральтом, Токио и другими завершился. Фанаты на Reddit и в других сообществах обсуждают возможные сюжетные продолжения, например возвращение после исчезновения банды, но это остается на уровне теорий.

