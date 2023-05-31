Для любимых или на изысканный стол! Как приготовить клубнику в шоколаде

Клубника в шоколаде — простое и одновременно очень утонченное сочетание. Этот десерт можно подавать к столу, дарить родным или лакомиться с удовольствием самому.

Читай в нашем материале, как приготовить клубнику в шоколаде — простой рецепт.

Клубника в шоколаде: рецепт приготовления в домашних условиях

Клубника в шоколаде — это очень вкусно. Именно поэтому ее выбирают для того, чтобы сделать романтический сюрприз или полакомиться самому. Сочетание кислинки клубники со сладостью шоколада создают настоящую композицию во рту.

Однако покупать такое удовольствие в магазинах или по заказу бывает достаточно дорого, ведь товар популярен. Удивительно, ведь такую вкусность можно приготовить довольно просто дома. На это понадобится три ингредиента и 15 минут.

Если у тебя есть дети, предложи приготовить им клубнику в шоколаде вместе. Они смогут декорировать ее, как им захочется. Кстати, раньше мы рассказывали, чем полезна клубника.

Понадобится:

Клубника — 800 г

Шоколад (белый, молочный и черный) — по 60 г

Растительное масло без запаха — 2 ч.л.

Подготовь клубнику заранее. Перебери ее, хорошо промой и высуши на бумажных полотенцах. Если у тебя есть другие фрукты, попробуй приготовить по такому рецепту и их. Очень вкусными будут бананы, персики, вишни без косточек, манго, курага и чернослив.

Приготовление

Растопи шоколад, каждый в отдельной таре. Очень удобно использовать шоколадную крошку или дропсы, потому что так они быстрее тают. Растопить можно в микроволновке, на водяной бане или в духовке. Перемешай шоколад до однородной массы. Добавить немного масла без запаха. Это очень важно, чтобы посторонние запахи не попали в шоколад. Выложи часть растопленного шоколада в кондитерские мешки. Если его нет, читай чем заменить кондитерский мешок. Остальной шоколад оставь в мисочках. Окунай клубнику в шоколад. Держать ее можно за хвостик или нанизать на деревянные шпажки. Выкладывай клубнику на пергамент. Когда шоколад схватится, укрась клубнику другими цветами шоколада из кондитерского мешка. Дополнительно можно украсить крошками орехов, кокосовой стружкой или другими посыпками. Поставь клубнику в шоколаде в холодильник на 10-20 минут. Готово!

Раньше мы рассказывали о пяти рецептах с клубникой.

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