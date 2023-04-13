Чем заменить кондитерский мешок: 5 лучших способов

Кондитерский мешок — главный инструмент для приготовления кондитерских изделий. Он необходим для декора печенья, тортов, наполнения заварных пирожных и т.п.
Но бывает, что в самый нужный момент кондитерского мешка может не оказаться под рукой. Чем заменить кондитерский мешок — читай в материале.
Для этого выбери плотную ткань и вырежи из нее два одинаковых треугольника. Сложи их друг к другу и прошей с помощью машинки (или вручную) все стороны, кроме отверстия, через которое будет выдавливаться крем.
Для того чтобы сделать насадку, проще всего взять пластиковую бутылку с длинным горлышком. Шейку нужно отрезать, а в крышке вырезать отверстие (диаметр должен быть таким, который тебе нужен). После этого вставь насадку в отверстие мешка и прикрути крышкой с прорезью.
Если ты хочешь сделать кремовые изделия более оригинальными, отверстие в крышке делай в форме звезды, сердечка и т.д.
Если ты хочешь сделать кремовые изделия более оригинальными, отверстие в крышке делай в форме звезды, сердечка и т.д.
Важно также сначала делать простые узоры (если ты не знаешь, как обходиться с мешком и насадкой). А если ты хочешь сделать надписи с помощью мешка с насадкой, делать это нужно максимально близко к торту, чтобы узор вышел аккуратным.
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