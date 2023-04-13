Чем заменить кондитерский мешок: 5 лучших способов

Кондитерский мешок — главный инструмент для приготовления кондитерских изделий. Он необходим для декора печенья, тортов, наполнения заварных пирожных и т.п.

Но бывает, что в самый нужный момент кондитерского мешка может не оказаться под рукой. Чем заменить кондитерский мешок — читай в материале.

Чем заменить кондитерский мешок: быстрые способы

Кондитерский мешок из пергамента. Для такого способа необходимо вырезать треугольник, а затем придать ему конусную форму. Между слоями бумаги для выпекания не должно быть зазоров, поскольку через них может вытекать крем или тесто. Кондитерский мешок из пакета. Для этого нужно взять обычный полиэтиленовый пакет и перелить в него крем или тесто. Отверстие, в которое ты зальешь массу, завяжи резинкой или тугой нитью. С другой стороны пакета сделай маленький надрез, через который будет выдавливаться крем. Пакет из-под майонеза. Прежде всего, его следует отмыть. Для этого отрежь дно пакета, нагрузи крем и декорируй будущие кондитерские шедевры. Пластиковая бутылка. В первую очередь промой ее, в пробке сделай отверстие ножом. Закрути пробку, обрежь дно бутылки и наложи в нее крем. Кондитерский мешок из файла. Возьми плотный файл, разрежь его по диагонали и в сложенном состоянии помести один из треугольников между двух листов бумаги. Затем возьми горячий утюг и пройдись им по диагональному срезу файла через бумагу. В образовавшемся колпаке срежь кончик, чтобы получить отверстие для выхода крема. Плотно наполни мешок кремом, чтобы не оставалось воздушных пузырей, и начинай рисовать.

Как сшить кондитерский мешок

Для этого выбери плотную ткань и вырежи из нее два одинаковых треугольника. Сложи их друг к другу и прошей с помощью машинки (или вручную) все стороны, кроме отверстия, через которое будет выдавливаться крем.

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Как сделать насадку для кондитерского мешка в домашних условиях

Для того чтобы сделать насадку, проще всего взять пластиковую бутылку с длинным горлышком. Шейку нужно отрезать, а в крышке вырезать отверстие (диаметр должен быть таким, который тебе нужен). После этого вставь насадку в отверстие мешка и прикрути крышкой с прорезью.

Если ты хочешь сделать кремовые изделия более оригинальными, отверстие в крышке делай в форме звезды, сердечка и т.д.

Важно также сначала делать простые узоры (если ты не знаешь, как обходиться с мешком и насадкой). А если ты хочешь сделать надписи с помощью мешка с насадкой, делать это нужно максимально близко к торту, чтобы узор вышел аккуратным.

Иногда мы вспоминаем о приготовлении пасхального кулича в последний момент, так что под рукой может не оказаться некоторых ингредиентов. Ранее мы рассказывали рецепт паски из доступных продуктов.

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