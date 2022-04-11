Пасхальный кулич из доступных продуктов — простой рецепт

В канун Пасхи мы делимся с тобой рецептами вкусных куличей. Этот рецепт очень простой в приготовлении. Он состоит из доступных ингредиентов.
Им поделилась шеф-повар и судья шоу МастерШеф Ольга Мартыновская.
Понадобится
Мука – 500 гСоль – 16 гСахар – 150 гЖивые дрожжи – 25 г (или 9 г сухих)Сливочное масло – 200 гЯйца – 8 штМасло растительное – 120 мл
По желанию
Сушеная вишня – 200 гЗвездочки бадьяна – 3 штКоньяк – 50 мл
Приготовление кулича
Совет: ароматизируй масло звездочками бадьяна — нагрей его до 45–50 градусов вместе с бадьяном, охлади и оставь на несколько дней.
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