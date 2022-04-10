Не я бью, верба бьет! Вербное воскресенье в 2022 году: дата и традиции христианского праздника

Помните с детства веселую поговорку “не я бью, верба бьет”? Это одна из традиций Вербного воскресенья. Читай, что это за праздник, его дату в 2022 году и традиции.
Вербное воскресенье является одним из главных христианских праздников, который отмечают ровно за неделю до Пасхи.
Этот день называют еще Входом Господним в Иерусалим и Пальмовым воскресеньем. Речь идет о том, как Иисус Христос вошел в Иерусалим перед его сверхчеловеческими страданиями и смертью на Голгофе. Иудеи приветствовали его пальмовыми веточками.
Однако в странах, где пальмы не растут, их заменили вербой. Поскольку это первое растение, которое цветет весной, наши предки верили, что верба — символ пробуждения после зимнего сна.
Поскольку Пасха по православному календарю наступает 24 апреля, то Вербное воскресенье мы будем праздновать 17 апреля. Католики отмечают этот день 10 апреля.
Издавна на этот праздник люди поздравляли друг друга, посещали церковную службу и освящали ветви вербы.
Молодежь и дети обычно выходят на пикник и играют в такую игру: слегка бьют друг друга веточкой вербы и приговаривают: “Не я бью, верба бьет!”
Христиане верят, что освященная верба становится оберегом дома от огня и воды, а людям дарит крепкое здоровье. Поэтому веточки нужно хранить в доме в течение всего года до следующего Вербного воскресенья.
Однако во время полномасштабной войны людям, находящимся в горячих боевых точках, не желательно идти в храм. Лучшим вариантом будет посмотреть службу онлайн, ведь многие церкви сейчас транслируют свои службы в интернете.
Уже совсем скоро мы будем праздновать Пасху — самый большой праздник для христиан, знаменующий собой не только приход весны и завершение поста, но и возрождение жизни и надежд. Читай, когда Пасха в Украине 2022 года: традиции и обычаи празднования.