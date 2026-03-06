Вербна неділя 2026 за новим церковним календарем — дата, заборони та історія свята

Майже перед Великоднем, коли попереду залишається тільки Страсний тиждень, ми відзначаємо світле і водночас трохи сумне свято — Вербну неділю. За біблійним переказом, саме вона відкриває драматичний фінал земного життя Христа. Про історію свята та коли Вербна неділя 2026 — дізнайся у матеріалі.

Якого числа Вербна неділя 2026 року

Вербна неділя — важливий для християн день, який святкують віряни усіх конфесій — православні, католики та протестанти. В цю неділю на вулицях можна побачити людей із гілочками верби, адже саме вона символізує свято. Верба розпускається однією з перших навесні, тому вважається знаком оновлення та надії.

Цікаво, що в інших країнах Вербну неділю відзначають по-своєму: в Італії — з гілочками оливи, у Франції — з апельсиновими, у Східній Європі — з висушеними квітами, а у південних регіонах — з пальмовими гілками. Така різноманітна символіка говорить про єдність віри та унікальність традицій кожного народу.

У 2026 році Вербна неділя припадає на 5 квітня, за тиждень до Великодня, який святкуємо 12 квітня.

Вербна неділя — історія свята

Свято нагадує про те, як Ісус Христос увійшов до Єрусалиму, знаючи, що попереду його чекають страждання на хресті. Він зробив це заради спокутування гріхів всього людства та наступного воскресіння, яке принесе вірянам надію на вічне життя.

Ця подія так описана в Євангелії: Ісус, оточений учнями, урочисто в’їхав у місто на віслюку. Жителі Єрусалиму, вражені нещодавнім воскресінням Лазаря, зустрічали його як довгоочікуваного Месію — царя, який (як вони вірили) звільнить їх від римського ярма.

Увірувавши у давні пророцтва, народ проголошував: Осанна синові Давидовому! Благословен Той, Хто прийде в Ім’я Господнє! — розстилаючи перед ним килими та пальмові гілки, символи перемоги та царської влади.

Цікаво, що традицію освячення пальмових гілок ввели вже у третьому столітті: у цей день влаштовували урочистості та хресні ходи. Свято, відоме як Тиждень ваій (від грецького ваїа — пальма), описане у стародавніх римських книгах.

Традиції Вербної неділі 2026, що можна, а чого не можна робити Напередодні Вербної неділі віряни мають відвідати всеношну в храмі та освятити гілочки верби. Ці освячені гілки зберігають вдома цілий рік, а потім спалюють перед наступним святом. У сам день Вербної неділі 2026 заведено взяти участь у літургії, після якої можна зібратися всією сім’єю за святковим столом. Хоча повсякденні справи не заборонені, від тяжкої фізичної праці краще утриматися. Церква також рекомендує уникати лихослів’я, заздрощів та сварок. Краще присвятити цей день спілкуванню з близькими та допомогти тим, хто цього потребує. Шумні застілля та гуляння у цей день недоречні, адже у святі присутній відтінок трагізму. Вітати одне одного можна як віршами, так і прозою, головне — щоб слова були щирими та йшли від серця. Поцікався також: церковний календар на 2026 рік.

