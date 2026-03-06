Стиль життя Свята

Вербна неділя 2026 за новим церковним календарем — дата, заборони та історія свята

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Березня 2026, 15:45 3 хв.
Вербна неділя 2026
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь