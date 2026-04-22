22 квітня — День Землі. Що можемо зробити, щоб світ став трохи чистішим та безпечнішим

22 квітня 2026 року в Україні відзначають День Землі — свято, коли вся світова спільнота об’єднується заради захисту навколишнього середовища та говорить про важливість миру на планеті як гаранта безпеки екосистем.

Людство безжально використовує природні багатства у своїх цілях, але можливості природи вичерпні. Тому в День Землі ми повинні згадати про збереження природних багатств і власноруч зробити хоча б щось, щоб запобігти знищенню природи та сприяти її відновленню.

Ми повинні говорити про втрати, які завдають всій планеті локальні війни. І про величезну шкоду природі України від російської агресії.

Історія Всесвітнього дня Землі

Взагалі День Землі святкується двічі: 20 березня і 22 квітня. Обидва свята рівноцінні, але мають дещо різні акценти.

Поштовхом для святкування дня Землі 22 квітня стала драматична подія, яка сколихнула американську спільноту: у 1969 році в Каліфорнії стався витік нафти, й кілька мільйонів літрів рідини потрапили в океан. Під маслянистою плівкою задихнулися і були отруєні тисячі морських тварин, а сама катастрофа згубно вплинула на економіку США.

Через рік після екологічної катастрофи, у березні 1970 року, сенатор штату Небраска Джон Мортон закликав американців взяти участь у спільній благодійній акції на захист довкілля.

У його штаті екологічні проблеми не набули такого грандіозного масштабу, як у Каліфорнії, але жителі напівпустельного регіону роками знищували дерева для будівництва житла та опалення.

Джон Мортон запропонував вийти й садити рослини, а той, хто висадить найбільше, мав отримати приз.

Лише за один день у 1970 році в Америці було посаджено понад 1 мільйон дерев.

З того часу на згадку про ці дві події було засновано цілих два дні Землі. Перший — 20 березня, день весняного рівнодення, був спочатку проголошений Днем дерева, а згодом це свято було перейменовано на Міжнародний день Землі. Свято вийшло за межі Америки й стало всесвітнім.

А другий День Землі — 22 квітня — ми відзначаємо, як пам’ятний день про екологічну катастрофу в Каліфорнії.

Це день, коли ми говоримо про гуманне ставлення до природи та необхідність миру на планеті.

Обидва дні святкують в Україні, обидва вони — неймовірно важливі, бо привертають увагу до проблем екології та змушують замислитися про майбутнє планети.

Читати на тему Концентрація мікропластику в повітрі у 8 разів вища в оселях, ніж надворі — дослідження

День Землі в Україні: дата

Коли відзначають День Землі в Україні?

Ми підтримуємо традицію та відзначаємо День Землі разом з усім світом 20 березня та 22 квітня.

День Землі 22 квітня називають днем ​​Матері-Землі.

Що роблять зазвичай у ці дні?

У день Землі по всьому світу висаджують дерева, виходять на мирні акції на захист екології, прибирають у парках та скверах, очищають річки та пляжі від сміття. Проводять конференції з проблем довкілля.

Україна підтримує цю традицію, і до ініціативи облаштування нашого довкілля — парків, прибудинкових територій, берегів річок та озер — долучаються державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації, підприємства, установи, просто екологічно свідомі люди.

Особливо важливим є День Землі зараз, коли війна в Україні приносить незліченні екологічні біди. Гинуть цілі екосистеми, і їхнє відновлення безпосередньо пов’язане з поверненням миру у нашу країну. Привернути увагу світової громадськості до цього питання — наше пряме завдання.

Цікавий факт святкування Дня Землі

Серед усіх традицій Дня Землі найцікавіша — дзвонити 22 квітня у Дзвін Миру.

Таких пам’ятників кілька, і встановлені вони в різних містах світу.

Автором і натхненником встановлення першого Дзвону Миру був японець Тійодзі Накагава, який вижив після атомного бомбардування Хіросіми. За легендою, він особисто вигадав сплав, з якого зроблено історичний пам’ятник — монети, зібрані в 104-х країнах світу та металолом із Хіросіми.

Дзвін лунає в День Землі, нагадуючи людям про катастрофи, які можуть знищити людство. І закликає їх не допустити цього і власноруч зробити щось, щоб навколишній світ став чистішим та безпечнішим.

Раніше ми писали про те, що Карпатам загрожує вирубка пралісів.

