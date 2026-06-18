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Як закрити зелений горошок на зиму: рецепт із аспірином та класичний маринад

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Червня 2026, 19:00 3 хв.
Як закрити зелений горошок на зиму
Фото Pexels

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