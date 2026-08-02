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Де в Європі найнебезпечніше їздити автомобілем: новий рейтинг країн

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Серпня 2026, 19:00 3 хв.
Які країни Європи найнебезпечніші для автомобілістів
Фото Pexels

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