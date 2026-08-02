Де в Європі найнебезпечніше їздити автомобілем: новий рейтинг країн

Автомобільна подорож Європою — ідеальна ідея для відпустки чи довгих вихідних. Але перш ніж пакувати валізи і вбивати маршрут у навігатор, варто подивитися на свіжу статистику. Аналітики з’ясували, в яких країнах водіям краще не розслаблятися ні на секунду, а де можна насолоджуватися максимально безпечним рухом. Контрасти, чесно кажучи, вражають.

Балканський екстрим: де треба бути максимально уважним

Дослідники з організації Vignette Switzerland, спираючись на найсвіжіші дані Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) за 2025 рік, склали актуальну карту дорожньої безпеки. Експерти рахували кількість смертельних ДТП на один мільйон жителів.

Другий рік поспіль сумний антирекорд утримує Сербія. На дорогах цієї країни фіксують 74 смерті на мільйон жителів. Щоб ви розуміли масштаб проблеми: це майже на 72% вище за середній показник по всьому Євросоюзу. Хоча заради справедливості варто сказати, що порівняно з минулим роком серби все ж трохи покращили свою статистику.

Не набагато безпечніше і в сусідніх країнах. Загалом трійка лідерів антирейтингу виглядає так:

1 місце — Сербія (74 загиблих/1 млн);

2 місце — Болгарія (71 загиблий/1 млн);

3 місце — Румунія (68 загиблих/1 млн).

Цікаво, що до першої десятки небезпечних для водіїв країн також потрапили дуже популярні серед туристів Португалія та Греція. Тож орендуючи там авто для поїздки на пляж, будьте вкрай обережними.

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Скандинавський спокій: рай для автомобілістів

На протилежному полюсі ситуація кардинально інша. Якщо ви хочете їхати і не нервувати, вам на північ. Скандинавські країни традиційно демонструють еталонний рівень безпеки.

Звання країн із найбезпечнішими дорогами цьогоріч розділили Норвегія та Швеція. Там показник смертності становить лише 19 осіб на мільйон жителів. Якщо порівняти із Сербією, то ризик потрапити в летальну аварію на шведських чи норвезьких трасах менший майже в чотири рази!

До клубу безпечних доріг також стабільно входять Швейцарія, Велика Британія та Данія.

Хто робить роботу над помилками, а хто пасе задніх

Автори дослідження не просто зібрали свіжі цифри, а й подивилися, як змінювалася ситуація за останні десять років (із 2015-го).

Справжній прорив зробила Литва. Ця балтійська країна змогла скоротити смертність на своїх дорогах на неймовірні 43%. Відмінну динаміку також показали Латвія (-37%), Болгарія (-36%), Греція (-35%) та Угорщина (-30%).

А от у деяких туристичних мекках прогрес фактично зупинився. Наприклад, Франція за десятиліття зменшила кількість фатальних аварій лише на 6%. У Португалії ситуація ще сумніша — мізерне покращення на 1% за десять років.

Експерти з дорожньої безпеки дають просту, але дуже дієву пораду всім, хто планує автоподорожі. Навіть якщо ви перетинаєте кордон між сусідніми державами Євросоюзу, якість асфальту, розмітка, інфраструктура та місцева культура водіння можуть кардинально відрізнятися.

Тому перед виїздом обов’язково погортайте місцеві правила дорожнього руху (особливо швидкісні ліміти та правила паркування), а за кермом на незнайомих трасах завжди адаптуй свій стиль їзди до того, що відбувається навколо.

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