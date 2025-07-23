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Твій ідеальний вікенд: карта найкращих озер та кар’єрів України

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2025, 17:00
Твій ідеальний вікенд: карта найкращих озер та кар’єрів України

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