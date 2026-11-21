Цієї зими шапка — вже не просто захист від морозу, а головний акцент образу. На показах осінь-зима 2026/2027 дизайнери вивели на подіуми пухнасті трапери, ретро-таблетки та капори, а вулиці підхопили моду на хустки. Які моделі вибрати і з чим їх носити, Вікнам розповіла стилістка Галина Денисюк.

Які шапки в моді зимою 2026–2027

Цієї зими в моді об’єм, фактура і якісні матеріали: вовна, кашемір, фетр і штучне хутро.

— Шапка — найшвидший спосіб оновити зимовий гардероб. Пальто ми купуємо на кілька сезонів, а головний убір щороку може змінювати настрій усього образу, — каже Галина Денисюк.

Несподіваним хітом сезону стали пухнасті шапки-трапери з “вухами”: їх показали одразу кілька модних домів на показах осінь-зима 2026/2027. Дизайнери обирають штучне хутро — з вересня 2026 року натуральне хутро не допускають на офіційних показах Тижня моди в Нью-Йорку.

— Трапер — найтепліша шапка цієї зими і водночас найсміливіша. Щоб образ не був громіздким, поєднуйте пухнасту шапку з лаконічним пальтом або короткою дублянкою, а не з шубою, — радить Галина Денисюк.

Ще один тренд — капелюх-таблетка. Маленький круглий капелюх без крис у дусі 1960-х став хітом вуличного стилю на Тижні моди в Нью-Йорку в лютому 2026 року: його носили у шкіряному, оксамитовому, хутряному і вовняному варіантах.

— Таблетка — порятунок для тих, хто не любить шапки, бо вона не псує зачіску. Її носять ближче до потилиці, відкриваючи чоло. Найкраще вона виглядає з приталеним пальтом, костюмом або тренчем, а в мороз — із теплим шарфом, — каже стилістка.

Для холодних і вітряних днів дизайнери пропонують капор — гібрид шапки та шарфа, що закриває голову, вуха і шию. На подіумах цього сезону були і трикутні шапки з овчини, схожі на каптур, і хутряні каптури в тон усьому образу.

— Капор рятує у вітряний мороз — шарф уже не потрібен. З об’ємним пуховиком обирайте тонку в’язку, а з класичним пальтом — щільну вовну чи кашемір у тон, — радить Галина Денисюк.

Повертаються й хустки: цієї осені молодь дедалі частіше носить їх замість в’язаних шапок. Актуальні вовняні та кашемірові моделі, великі квадратні хустки з квітковим чи геометричним принтом у кольорах бордо, шоколаду, молочному і сірому.

— Для українки хустка — не просто аксесуар, а частина нашої історії. Пов’язуйте її під підборіддям або перехрещуйте кінці на шиї. Хустка з квітковим принтом найкраще виглядає з однотонним пальтом чи дублянкою, — каже Галина Денисюк.

Із чоловічого гардероба в жіночий переходить кашкет із козирком — твідовий, шкіряний чи з фактурного букле. Твідові кепі з’явилися й на чоловічих подіумах сезону осінь-зима 2026.

— Кашкет додає образу характеру. Він чудово працює зі шкіряною курткою, бомбером або піджаком оверсайз. Волосся залиште розпущеним або зберіть у низький хвіст, — радить стилістка.

Разом із модою на ретро повертається французький берет із цупкої вовни. Його прикрашають брошками — великі квіткові брошки стали одним із помітних акцентів показів осінь-зима 2026/2027.

— Берет — класика, яка не старіє. Носіть його трохи набік, а не натягуйте на лоба, і сміливо додавайте брошку, — каже Галина Денисюк.

Оновилася і звична в’язана біні. На подіумах з’явилися щільні біні, що облягають голову, як шапочка, а в повсякденних образах тримаються масивні моделі з високим відворотом.

— Біні — найдемократичніша шапка, але тут вирішує матеріал: вовна мериноса чи кашемір. Спробуйте монохром — шапка, шарф і светр одного кольору виглядають дорого, — радить стилістка.

Прихильницям “тихої розкоші” стилістка радить фетровий капелюх із широкими крисами. Фетр у глибоких відтінках какао, хакі й графіту дизайнери пропонують як базову річ на кілька сезонів, а на подіумах з’явилися й м’які, “текучі” фетрові форми.

— Фетровий капелюх — інвестиція на роки. Він пасує до довгого пальта і тренча. Правило одне: криси не мають бути ширшими за плечі, — каже Галина Денисюк.

Як вибрати зимову шапку

Вибирати шапку, за словами стилістки, варто так само, як окуляри, — під форму обличчя. Власницям круглого обличчя пасують моделі з висотою: біні з відворотом, трапер, кашкет. Видовжене обличчя врівноважать берет, таблетка набік або капелюх із широкими крисами.

Квадратне обличчя пом’якшать м’які форми — капор, хустка чи об’ємна біні. А власницям обличчя у формі «сердечка» підійдуть кашкет, берет і фетровий капелюх із середніми крисами.

Серед кольорів сезону — шоколадний і какао, графітовий і сірий, хакі, бордо та молочний. Сміливим стилістка радить королівський фіолетовий — один із помітних кольорів показів осінь-зима 2026/2027.

Головні помилки при виборі зимової шапки

Головних помилок, за словами Галини Денисюк, три. Тісна шапка залишає слід на лобі й псує зачіску, а завелика сповзає на очі. Пухнаста шапка разом із шубою та хутряними чоботами перевантажує образ. А синтетика електризує волосся, тож краще обирати натуральні волокна або моделі з шовковою чи бавовняною підкладкою.

— Не бійтеся шапок — бійтеся застудитися. Сучасна мода дає стільки варіантів, що кожна знайде свою модель, — підсумовує Галина Денисюк.

Раніше Галина Денисюк розповіла Вікнам, як стильно носити джинси восени.

Фото: Галина Денисюк

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!