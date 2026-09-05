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Чоловіки масово недооцінюють пілатес: тренерка пояснила, чому легкі вправи виявляються складнішими за штангу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Вересня 2026, 19:00 6 хв.
Фото до: Пілатес для чоловіків: користь тренувань та думка тренерки

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