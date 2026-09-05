Чоловіки масово недооцінюють пілатес: тренерка пояснила, чому легкі вправи виявляються складнішими за штангу

Пілатес досі часто сприймають як тренування, яке більше підходить жінкам, тоді як чоловіки традиційно обирають тренажерний зал, біг, плавання чи силові навантаження.

Однак справа зовсім не в тому, що чоловіче тіло нібито менш гнучке. В ексклюзивному коментарі Вікнам тренерка з пілотесу Олена Ширма розповіла, чому чоловікам іноді психологічно складніше прийняти цей формат тренувань, як пілатес може доповнювати інші види спорту та чому особливо корисним він може бути для тих, хто постійно навантажує спину, плечі та шию.

Чому чоловікам може бути складніше на пілатесі

Олена Шира — тренерка з пілатесу та біомеханіки руху. Вона працює з глибокими м’язами і відновленням після травм, допомагає покращити поставу та фізичну форму. У своїй роботі поєднує фітнес і реабілітацію. Її мета — допомогти людині краще відчути власне тіло.

За словами Олени, поширене пояснення про чоловічу негнучкість не зовсім правильне. Мобільність та гнучкість залежать від конкретної людини, а не лише від статі.

— Як серед жінок є менш гнучкі, так і серед чоловіків є надзвичайно пластичні. Достатньо подивитися на професійних танцюристів чи гімнастів, — зазначає тренерка.

Вона також нагадує, що саму систему пілатесу створив чоловік — Джозеф Пілатес, а її витоки тісно пов’язані з фізичною підготовкою та відновленням.

На думку Шири, головна причина часто криється не у фізичних можливостях, а у звичному сприйнятті сили. У тренажерному залі результат легко побачити та виміряти: вагою гантелі, кількістю повторень або візуальним напруженням м’язів.

Пілатес працює інакше.

— Один із моїх клієнтів дуже точно це описав: у тренажерному залі все зрозуміло — береш важку гантелю, бачиш, як напружується м’яз, докладаєш вибухове зусилля і відчуваєш себе сильним. А на пілатесі цей шаблон ламається, — розповіла Олена.

Вправа може виглядати простою, амплітуда руху — бути мінімальною, а опір пружини — невеликим. Проте тіло починає тремтіти, а виконати рух правильно не виходить.

Саме в цей момент, пояснює тренерка, людина стикається з абсолютно іншим розумінням сили. Тут недостатньо просто докласти більше зусиль.

— Треба змінити підхід із “витиснути силою” на “усвідомити і проконтролювати рух”. І саме це для багатьох чоловіків спочатку виявляється незвичним, — пояснює Шира.

Навіщо пілатес тим, хто вже бігає, плаває або ходить у зал

Олена переконана, що пілатес може стати доповненням практично до будь-якого виду спорту, особливо якщо людина хоче не лише покращувати результати, а й тренуватися багато років.

Під час занять м’язи працюють не тільки на розтягнення, а й зміцнюються в подовженому положенні. Це допомагає розвивати контроль рухів та робочу амплітуду в суглобах.

— Це може дати потужніший крок у бігу, глибший випад у тенісі чи контрольованіший присід у тренажерному залі, — зазначає тренерка.

Окрема проблема багатьох популярних видів спорту — повторення однотипних рухів. Під час бігу, плавання, велоспорту або занять на певних тренажерах тіло постійно працює за схожими сценаріями.

Пілатес, за словами Олени, додає рухи в різних площинах, ротацію, мобільність хребта та активніше залучає м’язи-стабілізатори.

Коли тіло перестає витрачати зайві сили на компенсації, рухи можуть ставати ефективнішими, а це важливо для швидкості, витривалості та загального спортивного результату.

Затиснута шия та плечі: де насправді може ховатися проблема

Серед чоловіків, які приходять на тренування, Олена часто бачить схожу картину: напружену шию, верхню частину трапеції, обмежену рухливість лопаток та грудного відділу.

Причому причина дискомфорту може бути пов’язана не лише з тією ділянкою, яка болить.

— Верх тіла бере на себе величезну компенсацію, коли недостатньо працює центр і обмежена рухливість кульшових суглобів. Тому ми зміщуємо фокус на глибокі м’язи живота, роботу таза та мобільність кульшових суглобів, — пояснює тренерка.

Коли тіло починає краще розподіляти навантаження, плечовому поясу та шиї вже не потрібно постійно компенсувати роботу інших зон.

Один із клієнтів Олени після тренувань описав результат просто: “Рухатися без болю і не відчувати дискомфорту в тілі — це неймовірний кайф”.

“Він навіть не зрозумів запитання”: тренерка розповіла показову історію

Нещодавно до Шири звернувся чоловік, який серйозно займався спортом. Він плавав п’ять разів на тиждень та паралельно тренувався у залі, розвиваючи силу й витривалість.

Зрештою надмірне навантаження та постійне напруження призвели до того, що йому довелося відмовитися від улюбленого плавання.

— Коли я запитала: “А що ви робите для відновлення?”, він навіть не зрозумів, про що я, — згадує Олена.

На її думку, саме культура відновлення залишається слабким місцем багатьох людей, які активно займаються спортом. Вони звикли додавати ще одне тренування, ще більшу вагу чи дистанцію, але значно рідше думають про мобільність, контроль руху та відновлення.

Пілатес при цьому працює не лише з тілом. Необхідність концентруватися на диханні та точності кожного руху допомагає переключити увагу з повсякденних думок на фізичні відчуття.

Чому в США та Європі чоловіків у пілатесі більше

За словами Шири, у багатьох країнах Європи та США культура пілатесу формувалася десятиліттями. Там давно працюють невеликі спеціалізовані студії, а регулярні заняття стали звичною частиною способу життя для різної аудиторії.

В Україні, на думку тренерки, активний розвиток студійного формату особливо помітний протягом останніх років.

— Багато українців, поживши за кордоном, побачили цей формат і привезли запит сюди. Зараз відкривається дедалі більше спеціалізованих студій, а люди починають краще розуміти цінність усвідомленого руху, — говорить вона.

Водночас є ще один фактор, який може впливати на чоловічу аудиторію. За кордоном серед інструкторів з пілатесу чимало чоловіків, тоді як в Україні професія поки значно частіше асоціюється з жінками.

Олена прогнозує, що поява більшої кількості тренерів-чоловіків допоможе швидше руйнувати стереотипи.

Що зміниться, якщо чоловіки почнуть більше займатися пілатесом

Шира жартує, що першими зміни можуть відчути лікарі та реабілітологи — у них стане менше роботи. Але за цим жартом стоїть важлива думка: краще працювати над профілактикою та якістю руху, ніж чекати моменту, коли біль уже почне заважати звичному життю.

Цікаво, що пілатес може стати і спільним заняттям для пари. У практиці Олени вже були випадки, коли чоловік та дружина приходили разом на спліт-тренування.

— Вони підтримують одне одного, зникають бар’єри, а спільний усвідомлений рух зближує родину на зовсім іншому рівні, — розповіла вона.

Особливого значення робота з тілом, за словами тренерки, набуває зараз, коли українці роками живуть у стані постійного стресу.

— Ми живемо в умовах затяжної війни та безперервного фонового стресу, який відображається і на тілі — напруженням та виснаженням. Тілу та психіці потрібен ресурс, щоб жити далі. І пілатес може бути одним з елементів, який допомагає нам ставати здоровішими та витривалішими, — підсумувала Олена Шира.

Певні процеси в організмі, що вказують на початок старіння, починаються після 40 років. Тож варто знати, як правильно займатися спортом у цьому віці. Читай поради від фітнес-тренерки Аніти Луценко.

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