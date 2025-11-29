Історії Інтерв'ю
“Відсоток чоловіків зростає щороку”: пластичний хірург Дмитро Слоссер про попит українців на операції краси

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Листопада 2025, 09:00 6 хв.
“Відсоток чоловіків зростає щороку”: пластичний хірург Дмитро Слоссер про попит українців на операції краси

