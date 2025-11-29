“Відсоток чоловіків зростає щороку”: пластичний хірург Дмитро Слоссер про попит українців на операції краси

Краса — це радість життя, — стверджував Василь Сухомлинський. І сьогодні ця радість виконує функцію броні. Вона рятує нашу самооцінку та віру в майбутнє посеред суцільної невизначеності.

Та в наших реаліях вона трансформувалася в дещо інше — у найдієвішу терапію. Догляд за собою та виправлення недоліків стали способом заземлитися і нагадати собі: життя триває, і я маю право бути в ньому головним героєм.

Уявлення про зовнішність зазнало кардинальних змін. У чергах до хірургів чоловіків тепер можна зустріти майже так само часто, як і жінок. І ті, й інші приходять не за трендами Instagram, а за справжнім відчуттям себе.

Українці навчилися цінувати мить: бажання пожити для себе і виглядати так, як мріялося, більше не відкладається в довгий ящик.

Про те, як війна змінила запити українців, чому зроблені обличчя більше не в моді та чи здатна краса врятувати світ — Вікна поспілкувались з відомим пластичним хірургом, Заслуженим лікарем України Дмитром Слоссером.

Синдром відкладеного життя скасовується

Перше, що впадає в очі у сучасних реаліях — це швидкість прийняття рішень. Якщо раніше пацієнти могли роками зважувати за й проти, то зараз фактор невизначеності майбутнього змушує діяти рішучіше.

На питання, чи стали люди частіше звертатися до спеціалістів, чи навпаки — вчаться приймати себе такими, як є, Дмитро Слоссер відповідає прямо:

— Люди зрозуміли, що їм хочеться виглядати й мати красу сьогодні, а не колись. Вони менше відкладають на потім кардинальні зміни, і хочуть результат уже зараз. Ті, хто справді прийняв себе, до пластичного хірурга не приходять, — зазначає лікар.

Змінився і сам вектор запиту. Епоха, коли зовнішність кроїли, щоб вразити оточення чи відповідати глянцевим стандартам, відходить у минуле.

Так, запити змінилися. Люди хочуть змін для себе. Їхній запит звучить інакше: не щоб подобатися, а щоб відчувати себе краще, — зазначає лікар.

Тренд на тиху красу: що зараз роблять жінки

Гіпертрофовані форми та лялькові обличчя поступово відходять у минуле. Українські жінки прагнуть виглядати свіжо, але так, щоб втручання хірурга залишалося таємницею. Дмитро Слоссер розповідає про найпопулярніші процедури серед пацієнток віком 30–40+:

Найчастіше — пластика обличчя, підтяжка вихідного дня, блефаропластика чи ліпофілінг обличчя. Це малоінвазивні втручання, які дають максимально природний ефект. Те саме — підтяжка вихідного дня, ліпофілінг, блефаропластика. Великі губи, непропорційні груди — це вже не мейнстрім.

Сьогоднішній ідеал — це не нове обличчя, а власне, але відпочиле.

Коли пацієнт чує комплімент: Ти маєш гарний вигляд, але ніхто не розуміє, що саме змінилось — це й є природна краса. Гармонія, пропорційність, живе обличчя без ефекту маски — ось ключ, — пояснює хірург.

Ба більше, пацієнти приходять не за трансформацією в іншу людину, а за збереженням своєї ідентичності в боротьбі з часом.

Люди не шукають нове обличчя. Вони хочуть зупинити час, залишитися собою, але без ознак старіння. До мене приходять реалісти. Нестандартні запити — це не до мене.

Чоловічий погляд: чому вони йдуть до хірурга

Стереотип про те, що пластична хірургія — суто жіноча територія, руйнується на очах. Чоловіки теж хочуть виглядати конкурентними та молодими, і статистика це підтверджує.

Так, відсоток чоловіків зростає щороку. Вони бачать ефект від хірургії у жінок й хочуть теж виглядати краще. Крім того, вони розуміють: реабілітація зараз легка. У нас, наприклад, після пластичної хірургії обличчя, голову можна мити вже на 4–5 день. Це дозволяє швидко повернутись до роботи, — коментує Слоссер.

Більше ніж естетика: коли скальпель рятує не обличчя, а життя

Війна наклала важкий відбиток на наше сприйняття естетики. Фраза про те, що краса врятує світ, сьогодні звучить інакше, а подекуди — втрачає свою актуальність.

— Я б дуже хотів, щоб краса рятувала світ. Але сьогодні це вже не звучить актуально. Краса — це, радше, гармонія зовнішнього й внутрішнього стану, і лише в такому поєднанні вона має силу. Ставлення до краси, як до прояву гармонії та духовного відображення, знецінене. Хотілося б, щоб краса рятувала світ, але, на жаль, вона не лікує. Сьогодні ми частіше говоримо не про красу як естетику, а про здоров’я і гармонію — як внутрішню, так і зовнішню, — зазначив лікар.

Проте є моменти, коли скальпель хірурга робить більше, ніж просто корекцію зовнішності. Це стосується випадків, коли війна фізично руйнує людські життя.

Найсильніше враження справляють історії реконструкції — особливо у військових. Це справжнє відновлення гідності й якості життя, — ділиться лікар.

Про копіювання зірок та ідеали майбутнього

Чи приходять пацієнти з фотографіями Анджеліни Джолі чи Бреда Пітта? Таке трапляється, але професійний підхід полягає в тому, щоб вчасно зняти рожеві окуляри.

Таке буває, але рідко. Я одразу кажу: Так не буде. Ми всі різні — череп, кістки, м’язи. Я можу зробити в стилі, але не копію.

Якщо ж говорити про майбутнє, Дмитро Слоссер переконаний: прагнення до вдосконалення є частиною людської природи, і воно нікуди не зникне.

— Люди й надалі не будуть задоволені зовнішністю — це частина природи. Пластична хірургія залишиться актуальною, просто запити стануть більш усвідомленими. Неможливо не говорити мовою трендів. Сьогоднішня краса — це те, що формує медіа та соціум. Але на щастя, тренди стають поміркованішими — менше неприродних змін, більше гармонії, — зазначає хірург.

На завершення розмови ми запитали лікаря, що ж таке справжня доглянутість. Відповідь виявилася далекою від переліку косметологічних процедур:

Доглянутість — це не ботокс і не губи. Це базовий стан людини, яка в гармонії з собою. Коли надмірне зловживання косметикою вважається доглянутістю — це помилкове уявлення. Я вважаю, що доглянутість — це збалансований підхід, а не частота візитів до хірурга

А для тих, хто все ще стоїть на роздоріжжі між кабінетом хірурга та психолога, у Дмитра Слоссера є проста порада:

Я не нав’язую зміни. Якщо людина вагається — я даю їй дзеркало й прошу самостійно вказати, що хоче змінити. Прийняти себе — це не до хірурга. Я працюю з тими, хто впевнений у своєму запиті.

А які є протипоказання після процедури — блефаропластика? Кому показана ця операція і які проблеми вирішує, ми також розібралися. Читай далі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!