Не оцифрували трудову книжку: які можуть виникнути проблеми з пенсією

В Україні триває масштабна цифровізація трудових відносин, яка розпочалася ще у 2021 році. Відтоді країна живе в умовах п’ятирічного перехідного періоду, під час якого паперові документи мають остаточно поступитися місцем електронним записам.

Ключовою датою в цьому процесі є початок літа 2026 року. У багатьох працівників та пенсіонерів виникає логічне занепокоєння: що буде якщо не оцифрувати трудову книжку вчасно та як це вплине на майбутні виплати.

Що буде якщо не оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року

Згідно з чинним законодавством та роз’ясненнями Пенсійного фонду України, саме 10 червня 2026 року офіційно завершується п’ятирічка, відведена на переведення даних у Реєстр застрахованих осіб. Після цього моменту паперова трудова книжка офіційно перестане бути основним документом для обліку діяльності, а пріоритет повністю перейде до електронних даних.

Якщо ти поставиш питання фахівцям ПФУ про те, що буде якщо не оцифрувати трудову книжку до червня, вони заспокоять: право на пенсію ти не втратиш. Проте процедура її оформлення може стати справжнім бюрократичним квестом.

— Якщо ці дані не будуть оцифровані до завершення перехідного періоду, вони не зникнуть, але при призначенні пенсії особі доведеться особисто надавати оригінал паперової книжки до ПФУ для підтвердження стажу, — додали в ПФУ.

Без електронного запису дані про ваш стаж до 2004 року не потраплять у систему автоматично. Це означає, що під час звернення за пенсією тобі доведеться особисто нести паперовий оригінал до сервісного центру, де його перевірятимуть вручну.

Це чи не головний страх українців. Варто розуміти, що страховий стаж після 1 січня 2004 року вже автоматично обліковується в електронних реєстрах на підставі звітів роботодавців та сплачених внесків. Проблема виникає саме з періодами роботи до цієї дати. Стаж за минулі роки підтверджується виключно записами в паперовій книжці.

Відповідь на питання, що буде зі стажем якщо не оцифрувати трудову книжку, криється у ризиках втрати самого паперового документа. Якщо дані не будуть внесені до цифрового реєстру до 10 червня 26 року, а сама книжка з якихось причин буде втрачена або пошкоджена, відновити дані про стаж до 2004 року буде надзвичайно складно.

Людині доведеться шукати архіви підприємств, які могли давно закритися, або навіть звертатися до суду для підтвердження років роботи. Саме тому оцифрування — це насамперед страховка вашого стажу від непередбачуваних обставин.

Як встигнути та що буде якщо не оцифрувати трудову книжку до 10 червня

Верховна Рада та Пенсійний фонд пропонують три прості способи, як закрити це питання до настання дедлайну. Перший варіант — через роботодавця. Керівник або бухгалтер сканує документи всіх працівників і самостійно передає їх до ПФУ.

Другий варіант — особистий візит. Ти можеш прийти до сервісного центру ПФУ з оригіналом книжки, де фахівці допоможуть внести дані в систему.

Третій, найбільш зручний спосіб — самостійне завантаження через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього знадобиться лише КЕП (кваліфікований електронний підпис) та скан-копії документа.

Якщо ти вирішив діяти самостійно, пам’ятай про технічні вимоги. Скан-копії повинні бути кольоровими, чіткими, у форматі JPG або PDF. Важливо відсканувати абсолютно всі заповнені сторінки, де є записи, печатки чи підписи. Рекомендована якість сканування становить 300 dpi, а розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Важливо знати, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт номер 14257. Він пропонує продовжити цей дедлайн на період дії воєнного стану та ще на три роки після його завершення. Депутати розуміють, що через війну багато людей втратили доступ до своїх документів або перебувають за кордоном.

Однак, поки цей закон не прийнятий, офіційним дедлайном залишається саме червень 2026 року. Тому, аналізуючи, що буде якщо не оцифрувати трудову книжку до червня 2026 року, краще не ризикувати й зробити це заздалегідь. Адже після оцифрування паперова книжка повертається вам на руки під підпис, і з цього моменту вона стає лише додатковим підтвердженням, тоді як основний облік ведеться в надійній цифровій системі.

Навіть якщо ти не працюваа останні роки, ти все одно можеш оцифрувати свій стаж самостійно. Це позбавить тебе від необхідності доводити свої права на пенсію через десятки років, коли знайти паперові підтвердження може бути вже неможливо.

Також читай: таблиця виходу на пенсію за віком: коли на відпочинок та скільки треба стажу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!