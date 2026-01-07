Скільки коштує 1 рік стажу для пенсії в 2026: ціна місяця і року, та кому і навіщо її платити

У 2026 році ціна за рік пенсійного стажу в Україні збільшиться, адже вона залежить від мінімальної зарплати, яка цьогоріч зросла.

Скільки коштує місяць і рік стажу для пенсії у 2026 — читай у матеріалі.

Скільки коштує стаж для пенсії у 2026

Сума місяця (року) стажу для пенсії вираховується на основі актуальної мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. З неї беруть 22 % єдиного соцвнеску — саме цей відсоток і формує страховий внесок.

Підраховуємо: 8647 : 100% × 22% = 1 902, 34 гривні на місяць.

Саме така сума — 1902 грн за місяць є мінімальною, щоб місяць був повноцінно зарахований до твого страхового стажу.

Якщо помножити це на 12 місяців, то виходить: 1 902,34 грн × 12 = приблизно 22 828 грн за один рік через добровільні внески у 2026 році.

Стільки коштує рік стажу для пенсії за умови, що ти платиш саме мінімальні суми. Можна періодично сплачувати більше — це підвищить майбутню пенсію, бо її сума залежить від того, скільки внесків ти сплатив і яка зарплата була у тебе під час сплати.

Але для того, щоб взагалі зарахували страховий рік, платити треба хоча б цю мінімальну суму.

Навіщо сплачувати добровільні страхові внески для пенсії

У 2026 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо у тебе його менше, пенсію доведеться чекати до 63 чи 65 років.

Коли людина офіційно працює, за неї платить роботодавець, і суми нараховуються автоматично. Але якщо хтось довго не працював офіційно, приміром, був за кордоном, або мав перерви в роботі – у таких випадках стаж для пенсії не накопичується — і перед пенсією може виявитися, що років не вистачає.

Саме для цього і є добровільні внески. Людина може укласти договір із Пенсійним фондом і самостійно платити ці 1 902 гривні щомісяця. Так в можна закрити “дірки” або просто добрати потрібні роки, щоб мати законне право на пенсію за віком.

