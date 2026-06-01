Парк імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську: історія заснування зони відпочинку та цікаві факти

Міський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську є однією з найдавніших, наймасштабніших та найцінніших зелених зон міста.

Розташований у зручній центральній локації, цей простір має офіційний статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (з 1972 року) та входить до складу природно-заповідного фонду України як дендрологічний парк.

Парк Шевченка в Івано-Франківську: історія заснування

Історія виникнення парку сягає корінням у XVII століття, коли німецький мандрівник Ульріх фон Вердум згадав у своїх подорожніх нотатках про густий дубовий ліс на південному заході від тогочасного Станиславова.

Цей масив, що був залишком прадавнього Чорного Лісу, згодом отримав назву Звіринецька діброва через велику кількість диких звірів, а тогочасні власники міста магнати Потоцькі часто влаштовували тут пишні полювання для своїх вельможних гостей.

Проте до кінця XIX століття через активну господарську діяльність ліс повністю вирубали, перетворивши землі на пасовища та орні угіддя, відомі як Радецьке поле.

Офіційна історія парку розпочалася 1 квітня 1890 року, коли магістрат міста створив спеціальну комісію для вивчення питання організації громадського саду.

У травні 1895 року міська рада ухвалила остаточну постанову про закладання парку на Радецькому полі, виділивши на це значну на той час суму в 5000 злотих римських.

Безпосередні роботи із формування алей, розбивки клумб та висаджування дерев стартували навесні 1896 року, що й вважається офіційною датою заснування парку.

Процесом керував відомий міський садівник Каетан Місюрович, який обрав для проєктування класичний пейзажний, або англійський стиль, висаджуючи дерева великими сформованими саджанцями за видовими групами.

Парк імені Шевченка в Івано-Франківську: як він називався раніше

За свою тривалу історію парк чотири рази змінював офіційну назву. У 1898 році, після трагічної загибелі дружини австрійського імператора Франца Йосифа I, йому надали ім’я цісаревої Елізабет (Ельжбети).

У цей період у парку з’явилося перше газове освітлення, музичні павільйони, альтанки та літній ресторан із терасою. У 1910 році до 500-річчя Грюнвальдської битви тут звели величний пам’ятник, який згодом підірвали німецькі окупанти.

За часів польського правління парк перейменували на честь видатного письменника Генрика Сенкевича, а в період німецької окупації під час Другої світової війни він тимчасово носив ім’я Івана Франка.

Під час звільнення міста у липні 1944 року в районі парку точилися запеклі бої, через що значна частина насаджень була зруйнована. Своє теперішнє найменування — на честь Тараса Григоровича Шевченка — парк отримав у 1945 році.

Його площа суттєво зросла наприкінці 1948 року, коли міська влада ухвалила рішення приєднати до нього сусідні землі колишнього приватного парку баронів Ромашканів разом із трьома великими ставками.

На цій території розташовувалася затишна баронська кам’яниця з мезоніном, зведена у 1842 році в стилі класицизму. За радянського періоду парк пережив три великі реконструкції, під час яких збудували літній зелений театр на 900 місць, дитячі спортивні майданчики, фонтани, а у 1974 році встановили відоме 28-метрове колесо огляду.

Парк Шевченка в Івано-Франківську в наші дні

У новітній історії України масштабне відновлення інфраструктури паркового комплексу розпочалося у 2003 році, а черговий активний етап модернізації стартував у 2016 році.

За останні роки комунальні служби повністю оновили мережу пішохідних алей, суттєво розширивши корисну прогулянкову площу та впорядкувавши всі головні входи до парку.

Було проведено комплексну капітальну реконструкцію рекреаційної зони довкола знаменитого Лебединого озера, відремонтовано спеціальне приміщення для зимування водоплавних птахів та облаштовано зручну відкриту площадку на середньому озері.

Для прихильників активного способу життя в парку змонтували сучасний баскетбольний майданчик та спеціалізовану зону для кросфіту, а для найменших відвідувачів обладнали безпечні дитячі майданчики та відкрили першу в Івано-Франківську безкоштовну міську кімнату матері і дитини.

Територію парку доповнили новими сучасними вуличними меблями, дерев’яними гойдалками, лавками та зручними лежаками для відпочинку під тінню дерев. Особливу увагу приділили очищенню каскаду водойм та ремонту гідротехнічних шлюзів.

Невіддільним елементом культурного ландшафту парку є унікальний пам’ятник молодому Тарасу Шевченку, створений всесвітньо відомим скульптором Лео Молом, а також відкритий у 2017 році пам’ятник видатному угорському поету Шандору Петефі.

Парк Шевченка плавно межує із міським озером, яке було створене у червні 1955 року на місці колишнього болота та колись було прямим продовженням паркового масиву, а тепер утворює з ним єдиний, гармонійний та екологічно чистий природно-рекреаційний комплекс у самому серці Івано-Франківська.

Станом на сьогодні територія парку охоплює площу 24,4 гектара, поєднуючи в собі багату історичну спадщину, унікальний природний музей просто неба, розвинену відпочинкову інфраструктуру та каскад мальовничих ставків, що робить його головним осередком повсякденного дозвілля для тисяч франківців та гостей міста.

Фото: Misce.com.ua.

