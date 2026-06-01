Парк имени Тараса Шевченко в Ивано-Франковске: история основания зоны отдыха и интересные факты

Городской парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Ивано-Франковске является одной из самых древних, масштабных и ценных зеленых зон города.

Расположенное в удобной центральной локации, это пространство имеет официальный статус парка-памятника садово-паркового искусства местного значения (с 1972 года) и входит в состав природно-заповедного фонда Украины как дендрологический парк.

Парк Шевченко в Ивано-Франковске: история основания

История возникновения парка уходит корнями в XVII век, когда немецкий путешественник Ульрих фон Вердум упомянул в своих путевых заметках о густом дубовом лесе на юго-западе от тогдашнего Станиславова.

Этот массив, оставшийся древним Черным Лесом, впоследствии получил название Зверинецкая дубрава из-за большого количества диких зверей, а тогдашние владельцы города магнаты Потоцкие часто устраивали здесь пышные охоты для своих вельможных гостей.

Однако к концу XIX века из-за активной хозяйственной деятельности лес полностью вырубили, превратив земли в пастбища и пахотные угодья, известные как Радецкое поле.

Официальная история парка началась 1 апреля 1890 года, когда магистрат города создал специальную комиссию для изучения вопроса организации общественного сада.

В мае 1895 года городской совет принял окончательное постановление о закладке парка на Советском поле, выделив на это значительную в то время сумму в 5000 римских злотых.

Непосредственные работы по формированию аллей, разбивке клумб и высадке деревьев стартовали весной 1896 года, что и считается официальной датой основания парка.

Процессом руководил известный городской садовник Каэтан Мисюрович, избравший для проектирования классический пейзажный или английский стиль, высаживая деревья большими сформированными саженцами за видовыми группами.

Парк имени Шевченко в Ивано-Франковске: как он назывался раньше

За свою длительную историю парк четырежды менял официальное название. В 1898 году, после трагической гибели жены австрийского императора Франца Иосифа I, ему присвоили имя цесаревой Элизабет (Эльжбеты).

В этот период в парке появилось первое газовое освещение, музыкальные павильоны, беседки и летний ресторан с террасой. В 1910 году к 500-летию Грюнвальдской битвы здесь построили величественный памятник, который впоследствии взорвали немецкие оккупанты.

Во времена польского правления парк был переименован в честь выдающегося писателя Генрика Сенкевича, а в период немецкой оккупации во время Второй мировой войны он временно носил имя Ивана Франко.

Во время освобождения города в июле 1944 года в районе парка шли ожесточенные бои, из-за чего значительная часть насаждений была разрушена. Свое нынешнее наименование – в честь Тараса Григорьевича Шевченко – парк получил в 1945 году.

Его площадь существенно возросла в конце 1948 года, когда городские власти приняли решение присоединить к нему соседние земли бывшего частного парка баронов Ромашканов вместе с тремя большими ставками.

На этой территории располагался уютный баронский дом с мезонином, возведенный в 1842 году в стиле классицизма. В советский период парк пережил три большие реконструкции, во время которых построили летний зеленый театр на 900 мест, детские спортивные площадки, фонтаны, а в 1974 году установили известное 28-метровое колесо обозрения.

Парк Шевченко в Ивано-Франковске в наши дни

В новейшей истории Украины масштабное обновление инфраструктуры паркового комплекса началось в 2003 году, а очередной активный этап модернизации стартовал в 2016 году.

За последние годы коммунальные службы полностью обновили сеть пешеходных аллей, существенно расширив полезную прогулочную площадь и упорядочив все главные входы в парк.

Была проведена комплексная капитальная реконструкция рекреационной зоны вокруг знаменитого Лебединого озера, отремонтировано специальное помещение для зимования водоплавающих птиц и обустроена удобная открытая площадка на среднем озере.

Для любителей активного образа жизни в парке смонтировали современную баскетбольную площадку и специализированную зону для кроссфита, а для самых маленьких посетителей оборудовали безопасные детские площадки и открыли первую в Ивано-Франковске бесплатную городскую комнату матери и ребенка.

Территорию парка дополнили новой современной уличной мебелью, деревянными качелями, скамейками и удобными лежаками для отдыха под тенью деревьев. Особое внимание было уделено очистке каскада водоемов и ремонту гидротехнических шлюзов.

Неотделимым элементом культурного ландшафта парка является уникальный памятник молодому Тарасу Шевченко, созданный всемирно известным скульптором Лео Молом, а также открытый в 2017 году памятник выдающемуся венгерскому поэту Шандору Петефи.

Парк Шевченко плавно граничит с городским озером, созданным в июне 1955 года на месте бывшего болота и когда-то было прямым продолжением паркового массива, а теперь образует с ним единый, гармоничный и экологически чистый природно-рекреационный комплекс в самом сердце Ивано-Франковска.

По состоянию на сегодняшний день территория парка охватывает площадь 24,4 гектара, сочетая в себе богатое историческое наследие, уникальный природный музей под открытым небом, развитую инфраструктуру отдыха и каскад живописных прудов, что делает его главным очагом повседневного досуга для тысяч франковцев.

Фото: Misce.com.ua.

