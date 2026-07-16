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Как быстро найти укрытие в Киеве и что делать, если оно закрыто

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июля 2026, 20:17 3 мин.
Мужчина с телефоном в руках
Фото Depositphotos

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