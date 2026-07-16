Как быстро найти укрытие в Киеве и что делать, если оно закрыто

Последние месяцы Киев обстреливают часто, иногда по несколько раз в сутки. В такой ситуации главный вопрос во время тревоги — куда идти? Лучше разобраться заранее, пока спокойно.

Для этого была создана специальная карта укрытий Киева. Она показывает ближайшие к вам укрытия, их тип и адрес. Карта открывается в браузере смартфона, а в приложении Киев Цифровой она загружается один раз и дальше работает даже без интернета. Это важно, потому что во время массированных атак мобильная сеть иногда исчезает. Найдите два-три укрытия возле дома и работы прямо сейчас, а не тогда, когда начнется тревога.

Что делать, если укрытие закрыто

Бывает, что вы добежали, а двери заперты. Техническая причина, человеческий фактор, что угодно. Не стойте под открытым небом.

Звоните в ГСЧС по номеру 101 или в Контактный центр Киева 1551, который работает круглосуточно. Спасатели могут приехать и открыть укрытие. Параллельно посмотрите на карту, что есть поблизости. Обычно в радиусе нескольких сотен метров найдется другой вариант. Станция метро тоже подойдет, все они работают как укрытия.

Одного звонка мало, если проблема повторяется. О закрытом или непригодном укрытии стоит написать официально, чтобы город его отремонтировал. Самый быстрый способ — через приложение Киев Цифровой.

Откройте укрытие на карте, в карточке объекта нажмите Пожаловаться на укрытие или Создать обращение в 1551, опишите проблему и добавьте фото. Обращение сразу поступает в ответственный департамент, а вы видите, на каком этапе оно находится.

Есть и другие каналы. Можно позвонить на горячую линию 1551, оставить жалобу в Департаменте муниципальной безопасности КГГА через официальный сайт или обратиться в районную администрацию по адресу укрытия.

В обращении укажите точный адрес, кратко опишите, что не так (закрыто, грязно, нет света), и по возможности прикрепите фото. Чем подробнее опишете, тем быстрее отреагируют.

Почему ваша жалоба действительно что-то меняет

Может казаться, что одно обращение ничего не решит. А все-таки решает. С января 2026 года в Киеве проверили более 600 укрытий и обнаружили десятки нарушений. Где-то не хватает скамеек, где-то света, где-то элементарной чистоты.

Город перевел проверки в усиленный режим именно потому, что люди сообщают о проблемах. Ваши обращения буквально поддерживают безопасность на более высоком уровне. Каждая жалоба — это адрес, куда приедет инспектор.

Проверьте свою карту сегодня. Несколько минут сейчас стоят гораздо меньше, чем поиск открытых дверей под сиреной.

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