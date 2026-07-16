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Як швидко знайти укриття в Києві і що робити, якщо воно зачинене

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Липня 2026, 20:17 2 хв.
Чоловік із телефоном у руках
Фото Depositphotos

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