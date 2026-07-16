Як швидко знайти укриття в Києві і що робити, якщо воно зачинене

Останні місяці Київ обстрілюють часто, іноді по кілька разів на добу. За такої ситуації головне питання під час тривоги — куди йти? Краще розібратися заздалегідь, поки спокійно.

Для цього була створена спеціальна мапа укриттів Києва. Вона показує найближчі до вас укриття, їхній тип і адресу. Мапа відкривається в браузері смартфона, а в застосунку Київ Цифровий вона завантажується один раз і далі працює навіть без інтернету. Це важливо, бо під час масованих атак мобільна мережа часом зникає. Знайдіть два-три укриття поблизу дому й роботи просто зараз, а не тоді, коли почнеться тривога.

Що робити, якщо укриття зачинене

Буває, що ви добігли, а двері замкнені. Технічна причина, людський фактор, будь-що. Не стійте під відкритим небом.

Телефонуйте до ДСНС за номером 101 або в Контактний центр Києва 1551, який працює цілодобово. Рятувальники можуть приїхати й відчинити сховище. Паралельно погляньте на мапу, що є поблизу. Зазвичай у радіусі кількох сотень метрів знайдеться інший варіант. Станція метро теж підійде, усі вони працюють як укриття.

Одного дзвінка мало, якщо проблема повторюється. Про зачинене чи непридатне сховище варто написати офіційно, щоб місто його полагодило. Найшвидший спосіб через застосунок Київ Цифровий.

Відкрийте укриття на мапі, у картці об’єкта натисніть Поскаржитися на укриття або Створити звернення в 1551, опишіть проблему й додайте фото. Звернення одразу йде у відповідальний департамент, а ви бачите, на якому воно етапі.

Є й інші канали. Можна зателефонувати на гарячу лінію 1551, лишити скаргу в Департаменті муніципальної безпеки КМДА через офіційний сайт або звернутися до районної адміністрації за адресою укриття.

У зверненні вкажіть точну адресу, коротко опишіть, що не так (зачинено, брудно, немає світла), і за можливості прикріпіть фото. Що конкретніше опишете, то швидше зреагують.

Чому ваша скарга справді щось змінює

Може здаватися, що одне звернення нічого не вирішить. А таки вирішує. З січня 2026 року в Києві перевірили понад 600 сховищ і знайшли десятки порушень. Десь бракує лавок, десь світла, десь елементарної чистоти. Місто перевело перевірки в посилений режим саме тому, що люди повідомляють про проблеми. Ваші звернення тримають безпеку на вищому рівні буквально. Кожна скарга — це адреса, куди приїде інспектор.

Перевірте свою мапу сьогодні. Кілька хвилин зараз коштують набагато менше, ніж пошук відчинених дверей під сиреною.

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