Дохідна нерухомість проти класичної орендної: куди вигідніше вкласти капітал

Коли людина замислюється над інвестуванням у нерухомість, найчастіше вона розглядає купівлю нерухомості для подальшої здачі в оренду, адже така модель здається зрозумілою і знайомою.

Водночас за останні роки дедалі більшої популярності набуває дохідна нерухомість, яка дає можливість отримувати пасивний дохід без необхідності самостійно займатися управлінням об’єктом. Саме тому інвестори все частіше порівнюють ці два підходи між собою.

Чим відрізняється дохідна нерухомість від класичної оренди

На перший погляд, обидві моделі працюють однаково: інвестор купує нерухомість і отримує дохід від її експлуатації. Проте різниця полягає в рівні особистого залучення. У випадку з класичною квартирою власник зазвичай самостійно відповідає за більшість процесів:

ремонт та облаштування житла;

спілкування з рієлторами та пошук орендарів;

контроль технічного стану об’єкта;

вирішення побутових та організаційних питань.

У дохідній нерухомості ці функції бере на себе керівна компанія. Фактично інвестор стає власником частки бізнесу, де операційне управління здійснює окрема команда спеціалістів. Унаслідок цього дохідна нерухомість сьогодні дедалі частіше розглядається як окремий клас інвестиційних активів, а не просто як ще один формат володіння нерухомістю.

Як відрізняються витрати та потенційна дохідність

У моделях дохідної нерухомості GORO всі операційні процеси вже інтегровані в систему управління. Інвестор купує готовий актив, капіталізація та прибутковість якого чітко прогнозуються на кожному етапі:

+45% зростання ціни до відкриття — інвестуючи на етапі будівництва, вкладник отримує суттєве збільшення вартості самого активу ще до офіційного запуску комплексу у 2028 році;

+14% капіталізації після старту — цінність нерухомості продовжує зростати і після запуску готелів, забезпечуючи додаткове здорожчення об’єкта під час його експлуатації;

від 9% в USD щорічного доходу — інвестор отримує стабільний і чистий пасивний прибуток від оренди у валюті, захищений від операційних витрат та ризиків самостійного управління.

Саме такий підхід дозволяє інвестору зосередитися на фінансовому результаті, а не на щоденному управлінні нерухомістю.

Як працює інвестиційна модель активів GORO

Прикладом цікавої дохідної нерухомості є готельний комплекс ONDE, що першим відкриє свої двері в курорті GORO Mountain Resort у львівських Карпатах. Комплекс об’єднує три формати відпочинку:

ONDE Active — для прихильників активного дозвілля;

ONDE Business — для бізнес-подій та поєднання роботи з відпочинком;

ONDE Chill — для wellness-відпочинку та відновлення.

Усі об’єкти працюють як єдина система, в якій гості комплексу можуть послуговуватися сервісами всіх трьох готелів. Важливу роль у формуванні довіри до проєкту відіграє приналежність девелопера до холдингу OKKO Group, яка має багаторічний досвід реалізації масштабних бізнес-проєктів в Україні понад 27 років.

Особливістю інвестиційної моделі є колективний принцип розподілу доходу. Згідно з концепцією проєкту, дохід інвестора формується від результатів роботи готельних номерів всього комплексу та розподіляється пропорційно придбаній площі, а не залежить виключно від завантаження конкретного апартаменту.

Також модель передбачає два компоненти прибутковості:

дохід від експлуатації об’єкта;

зростання вартості самого активу в часі.

За прогнозами девелопера, до моменту відкриття готелів ONDE у 2028 році вартість квадратного метра суттєво зросте, а після запуску комплексу очікується подальша капіталізація активу в довгостроковій перспективі разом із розвитком готельного бізнесу в курорті та самої локації.

Підсумовуючи, інвестиції завжди потребують оцінки залученості, ризиків, цінності проєкту та репутації керівної сторони. Саме тому при виборі між класичною орендною та дохідною нерухомістю важливо аналізувати не лише потенційну дохідність, а й модель управління, довгострокову стійкість проєкту та джерела формування попиту.

Для тих, хто прагне мінімізувати операційну участь і розглядає нерухомість як частину інвестиційного портфеля, дохідна нерухомість GORO впевнено виграє поряд із традиційною орендною моделлю.

Фото: Depositphotos, GORO

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