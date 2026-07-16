Стиль життя
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Дохідна нерухомість проти класичної орендної: куди вигідніше вкласти капітал

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Липня 2026, 19:48 3 хв.
квартира, нерухомість

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