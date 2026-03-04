Що треба знати при покупці квартири: важливі моменти, на які необхідно звернути увагу

Сьогодні купівля квартири — це не просто огляд стін, а глибокий юридичний аудит. Читай в матеріалі, на що треба звенути увагу при купівлі квартири в України, аби не натрапити на можливі проблеми чи перешкоди.

Що треба знати при покупці квартири: все про продавця

Перше, на що слід звернути увагу — це правовстановлюючі документи продавця. У 2026 році критично важливо перевірити, чи внесені дані про квартиру до Державного реєстру речових прав.

Якщо право власності було оформлене до 2013 року (на паперових бланках), воно обов’язково має бути оцифроване перед угодою. Без внесення запису до електронного реєстру нотаріус не зможе провести транзакцію.

Зверни увагу, що техпаспорт на квартиру тепер має бути внесений до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Це дозволяє миттєво виявити незаконні перепланування, які раніше могли приховуватися.

Часта зміна власників за короткий проміжок часу — це “червоний прапорець”, що може свідчити про шахрайські схеми або судові спори навколо об’єкта.

Що треба дивитись у першу чергу при покупці квартири: фінансовий бік питання

З 1 січня 2026 року посилився контроль за великими угодами. Нотаріуси тепер зобов’язані щокварталу звітувати перед податковою про всі посвідчені договори.

При купівлі житла, вартість якого перевищує 400 тисяч гривень (а це майже будь-яка квартира), покупець повинен надати документи, що підтверджують походження коштів. Це можуть бути довідки про зарплату, документи про продаж іншого майна, отримання спадщини або дивідендів.

Більшість угод проводяться через банківські рахунки. Переконайся, що твої кошти на рахунку мають легальне підтвердження, щоб уникнути блокування транзакції банком.

Що треба перевірити перед покупкою квартири

Навіть якщо продавець здається надійним, квартиру потрібно перевірити за базами даних. У 2026 році це можна зробити за кілька хвилин через сервіс Дія або відкриті реєстри:

Єдиний реєстр боржників: якщо власник має великі борги (наприклад, за аліментами чи кредитами), на квартиру може бути накладено арешт, що унеможливлює продаж.

Реєстр судових рішень: перевір, чи не ведуться щодо об’єкта судові спори (наприклад, поділ майна подружжя або претензії спадкоємців).

Зареєстровані особи: особливу увагу приділи неповнолітнім дітям. Якщо дитина зареєстрована у квартирі, для продажу обов’язково потрібен дозвіл Органу опіки та піклування, отримання якого триває від двох тижнів.

Що треба знати при покупці квартири в 2026 році в Україні

Якщо ти купуєш житло в новобудові, у 2026 році варто перевірити ще інші додаткові пункти. Зокрема варто перевірити кадастровий номер на публічній карті. Цільове призначення має відповідати житловому будівництву.

Кожен об’єкт повинен мати активний дозвіл на виконання будівельних робіт, який можна перевірити за кодом у відкритому доступі.

Купівля нерухомості в Україні — це процес, де дрібниць не існує. Краще не вносити завдаток до повної перевірки витягу з реєстру речових прав, який має бути актуальним на день огляду документів.

