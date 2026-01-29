DIM.RIA — маркетплейс перевіреної нерухомості для купівлі та оренди житла

DIM.RIA позиціює себе як маркетплейс, де покупець і орендар знаходять житло з опорою на факти: прозорі описи, актуальні ціни, логічні фільтри й інструменти перевірки. DIM.RIA фокусується на якості оголошень і зручності рішення “від пошуку до контакту”, щоб ви могли швидше купити або оформити оренду потрібної нерухомості в Україні.

Маркетплейс перевіреної нерухомості: що саме перевіряється

Ключова цінність маркетплейсу — зменшити ризики для користувача. “Перевіреність” тут означає не гучний ярлик, а практику: модерація контенту, відстеження дублів, контроль якості фото та структури оголошення, а також позначки, які підказують пропозиції з вищим рівнем довіри. Так простіше порівнювати квартири за параметрами й розуміти, чи відповідає ціна ринку.

Нижче зібрані типові ознаки оголошення, яке зручніше перевіряти та оцінювати:

Повні характеристики. Площа, поверх, планування, стан ремонту, інфраструктура поруч. Все прозоро, без обіцянок на майбутнє чи невідповідності.

Якісні фото/відео. Реальний стан житла, деталі кухні, санвузла, під’їзду та двору, а не 2 темні кадри.

Чітка географія. Район, орієнтири, карта, час до ключових точок – це економить час на переглядах нерелевантного житла.

Зрозуміла логіка ціноутворення. Що входить у ціну оренди, які комунальні, чи є торг, які умови для угоди.

Як DIM.RIA допомагає купити або орендувати квартиру

Маркетплейс розроблений так, щоб у користувача було менше ручної роботи. Гнучкі фільтри, сортування та порівняння дають можливість відсіяти зайве і сконцентруватися на релевантних варіантах за бюджетом, районом, площею та іншими параметрами. Це важливо, коли ціни в різних містах України відрізняються, а середня ціна не відповідає конкретному району.

Практичний сценарій пошуку виглядає так:

Сформувати запит. Тип житла, місто/район, бюджет, бажані характеристики квартири. Перевірити ціни в зрізі. Відсортувати за ціною, подивитись діапазон і медіану по вибірці, відмітити, що вибивається. Звузити воронку. Зберегти обрані оголошення, порівняти їх по ключових параметрах, відсікти компроміси. Вийти на контакт. Поставити запитання про умови, домовитись про перегляд і перевірити деталі на місці.

Інструменти, які економлять час і допомагають тримати ціни під контролем

Коли вибір великий, важливо не витратити купу часу в нескінченному скролі оголошень, а вести пошук як проєкт. На DIM.RIA зручно зберігати варіанти, порівнювати та швидко орієнтуватися в вартості, щоб ціни на квартири відповідали очікуванням.

Ось що зазвичай дає найбільше користі користувачам:

Обране та порівняння. Зіставляти 5–10 об’єктів нерухомості за тим, що впливає на рішення (стан, локація, площа, умови).

Пошук за мапою. Оцінювати житло через район і логістику, а не тільки через адресу в описі.

Сортування і фільтри. Відсікати нерелевантні оголошення, коли ви чітко знаєте бюджет і формат: оренда чи купівля.

Швидкий контакт. Не втрачати час на зайві переходи під час комунікації.

У підсумку користувач бачить ринок прозоріше: йому доступні реальні ціни, умови та швидкість відповіді.

