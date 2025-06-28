Стиль життя

Старі квартири — нова бажанка: чому кияни віддають перевагу “вторинці”

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Червня 2025, 10:00
нерухомість у києві
Фото Unsplash

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