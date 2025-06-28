Старі квартири — нова бажанка: чому кияни віддають перевагу “вторинці”

Ситуація з нерухомістю у Києві ніколи не була простою: то забудовника перевірити, чи все законно, то знайти адекватного ріелтора, і щоб квартира не 25 тисяч у місяць коштувала…

Всі ті, хто приїздить до Києва в пошуках нового життя, рано чи пізно стикаються з пошуком житла. Непросто й самим киянам! Якщо раніше у пріоритеті були нові будинки та квартири, то зараз вони почали здавати позиції.

Усе більше киян та гостей міста для життя шукають саме “вторинку”. На продаж квартири з гарним ремонтом і у вдалому районі в середньому йде 45 днів. Більше про примхи киян і особливості вторинних квартир розповіли ЕП.

Чому кияни дедалі більше купують вторинне житло

Вторинний ринок нерухомості демонструє впевнене зростання цін. Та хороших варіантів насправді не так уже й багато! Попит значною мірою формують ВПО, а також кияни, які накопичили на житло. А ще не варто забувати про інвесторів, які таким способом убезпечують свої гроші.

За даними Мінʼюсту, торік у столиці уклали на 6% більше договорів купівлі-продажу квартир та одноквартирних будинків, ніж у 2023. На 14% цей показник зріс в області.

Зріс попит на вторинному ринку нерухомості також у таких областях: Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська.

У 2025 році тенденція посилилася. Керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна розповіла, що квартира на вторинному ринку стала продаватися в середньому за 45 днів, а не за 80, як це було раніше.

Це може свідчити про зростання попиту. Однією з причин може бути сезонність, яка на ринку нерухомості має сильний вплив. У 2024 році із січня по травень медіанна експозиція зменшилася на 30%: з 63 до 48 днів.

Зростає і середня ціна на квартири-вторинки. На думку опитаних ЕП фахівців, популярність вторинки зростає через кризу первинного ринку. Продажі у новобудовах скорочуються. А більшу частину попиту сформували інвестори — на перепродаж чи оренду.

13% квартир у Києві купують як інвестиції. Це менше, ніж, наприклад, у Львові чи Івано-Франківську. Нині попит на житло у Києві вищий, ніж пропозиція. Така ситуація складається через наплив ВПО зокрема.

Дані Укрфінжитло свідчать, що 64% іпотечних позик були видані на вторинне житло. Люди бояться ризикувати життям у новобудовах — зокрема через ризики недобудів, малообжиті райони тощо.

Також двигуном у напрямку квартир на вторинному ринку є зростання цін на ремонт. Дешевше зробити косметичний у старій квартирі, ніж обладнати всім необхідним нову. Своєю чергою зростання вартості будівельних послуг пов’язане з мобілізацією та браком робочої сили.

Найкраще у Києві продаються квартири зі зручним розташуванням і якісним ремонтом. Оптимально — варіанти біля метро. Керівниця ЛУН статистики Кірюхіна додала, що дорожчають у Києві однокімнатні та трикімнатні квартири.

З січня 2025 ціна однокімнатної квартири виросла з 60 тисяч до 65 тисяч доларів, двокімнатної — з 96 тисяч до 100 тисяч доларів, трикімнатної — зі 139 тисяч до 150 тисяч доларів.

Ситуація на ринку нерухомості у Києві залежатиме від тривалості війни. Зокрема економічної та демографічної ситуації. А після війни — від економічної привабливості України.

Раніше ми розповідали, як обстріли знецінюють житло.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.