Податок на нерухомість 2025: кому потрібно платити та яка сума

Щорічно власникам нерухомого майна нараховується податок, який визначається за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місця розташування нерухомості.

Згідно з чинним законодавством, оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 м2, будинки площею від 120 м2 та різні типи житлової нерухомості, зокрема їхні частки від 180 м2. Що відомо про податок на нерухомість 2025 — читай у матеріалі.

Податок на нерухомість 2025: кому доведеться сплачувати і яка сума

Щодо розміру податку на нерухомість, то ставка встановлюється органами місцевого самоврядування відповідно до типу об’єктів та їхнього розташування у відсотках від мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплата податку виконується до 1 липня наступного року, тобто податок за 2023 рік оплачується у 2024 році, а за 2024 рік — у 2025 році.

Податок на нерухомість: хто та коли має платити, суми

Сума податку розраховується за понаднормові площі, наприклад, для квартири площею 65 м2 доведеться внести оплату за перевищення 5 м2.

Розрахувати суму податку можна в офіційному калькуляторі, де треба ввести всі необхідні дані, включно зі ставкою податку. Система дає змогу враховувати кілька об’єктів нерухомості одночасно та зберігати їх.

Інформацію про ставку у твоєму регіоні можна перевірити на офіційному сайті податкової служби.

Оскільки у 2025 році податок нараховується за звітний 2024 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2024, яка складала 7 100 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 106,5 грн (7 100 * 1,5%).

Якщо у власника є право власності на об’єкт нерухомості, який має загальну площу 80 м2 (для квартири) та/або 200 м2 (для будинку), доведеться сплатити податок за зайвих 20 (для квартири) та/або 80 м2 (для будинку).

У 2025 році є особи, які звільнені від обов’язку сплати податку. Наприклад:

ті, які перебувають на території, де ведуться або велися активні бойові дії;

власники нерухомості, яка розташована на території, що перебуває під окупацією або тимчасово була окупована РФ;

власники об’єктів, які стали непридатними для проживання у зв’язку з війною.

Щоб сплатити податок на нерухомість, необхідно внести платіж до 1 липня та отримати квитанцію. Якщо квитанція не надійшла, слід самостійно звернутися до податкової служби, щоб уникнути штрафів.

Відтермінування оплати на один місяць призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%. Відтермінування платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%.

Нерухомість є спільною власністю кількох осіб: чи треба платити податок

У випадку, коли спільна площа квартири або будинку перевищує нормативи й в нерухомості є кілька власників, кожен з них оподатковується за своєю часткою відповідно до права власності. Тому платити податок все ж потрібно.

Чи звільнені пенсіонери від сплати податку на нерухомість у 2025 році

Пенсіонери не звільнені від сплати податку за надлишкову площу. Вік власника нерухомості не впливає на обов’язок сплати податку, і пенсіонерам слід сплачувати його на загальних підставах, без надання пільг. Відповідальність сплати податку за власників житла, які ще не досягли 18 років, лежить на батьках або опікунах.

Іноземці, які є власниками квартир площею понад 60 м2 чи будинків площею понад 120 м2 в Україні, обов’язково сплачують податок на нерухомість на загальних умовах.

Хто звільнений від сплати податку на нерухомість у 2025 році: список

Від оподаткування за надмірну площу нерухомості звільнені також:

багатодітні сім’ї, у яких виховуються щонайменше 5 дітей;

сім’ї, де одинокі матері виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

учасники АТО;

освітні заклади;

релігійні спілки.

Раніше ми розповідали, що відомо про податок на розкіш 2025.

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