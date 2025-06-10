Для тебе Економія

Податок на нерухомість 2025: кому потрібно платити та яка сума

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Червня 2025, 12:30
податок на нерухомість
Фото Unsplash

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