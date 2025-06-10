Для тебя Экономия

Налог на недвижимость 2025: кому нужно платить и какая сумма

Анна Голишевская, редактор сайта 10 июня 2025, 12:30
налог на недвижимость
Фото Unsplash

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