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Как проверить налог на недвижимость в 2026 году: где посмотреть сумму и начисление

Ольга Петухова, редактор сайта 22 сентября 2026, 19:00 3 мин.
где посмотреть налог на недвижимость
Фото Pexels

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