Как проверить налог на недвижимость в 2026 году: где посмотреть сумму и начисление

Если ты являешься владельцем жилой или нежилой недвижимости в Украине, то должен платить налог на недвижимость.

Для физических лиц его сумму рассчитывает Государственная налоговая служба Украины на основе данных о площади и ставке, установленной местным советом.

В то же время для некоторых категорий граждан, объектов и территорий закон предусматривает льготы или освобождение от уплаты.

Детально о том, как проверить налог на недвижимость 2026 — в материале Вікон.

Как проверить налог на недвижимость в 2026 году

В 2026 году владельцы недвижимости платят за 2025 год, поэтому для расчета берется минимальная зарплата, установленная на 1 января 2025 года — 8 000 грн. Максимальная ставка соответственно составляет 120 грн за 1 кв. м (1,5% минимальной зарплаты).

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят владельцы жилой и нежилой недвижимости. Для физических лиц сумму самостоятельно определяет Государственная налоговая служба и отправляет налоговое уведомление-решение (ППР).

Проверить, есть ли у тебя начисление, можно онлайн через Электронный кабинет плательщика ГНС.

После авторизации нужно зайти:

ЭК для граждан → Общая информация о плательщике → Уведомления об обязанности уплатить сумму денежного обязательства.

В налоговом уведомлении указывают ставку налога, льготы и рассчитанную сумму. Увидеть общее состояние своих расчетов, переплату или налоговый долг можно также в разделе: Состояние расчетов с бюджетом.

Проверить начисления можно и через мобильное приложение Моя налоговая.

Как рассчитать налог на недвижимость

Для расчета нужно точно знать общую площадь недвижимости. Но для жилья Налоговый кодекс предусматривает необлагаемую площадь:

квартира или квартиры — 60 кв. м;

жилой дом или дома — 120 кв. м;

если в собственности одновременно есть квартира и дом — 180 кв. м.

Общая формула исчисления налога на недвижимость для квартиры выглядит так: (площадь квартиры − 60 кв. м) × ставка налога = сумма налога.

Например, если квартира имеет площадь 80 кв. м, облагаются 20 кв. м.

При максимальной ставке для налога за 2025 год:

20 × 120 грн = 2400 грн.

Если квартира имеет площадь до 60 кв. м, налог не начисляется. Для дома аналогично не облагаются первые 120 кв. м.

Но 120 грн за квадратный метр — это не фиксированная ставка для всей Украины. Это максимальная ставка. Конкретный размер устанавливает местный совет в зависимости от населенного пункта, типа недвижимости и зонирования. Поэтому для точного расчета нужно знать ставку именно твоей общины.

Есть еще одна важная норма. Если в собственности есть квартира площадью более 300 кв. м или жилой дом площадью более 500 кв. м, к рассчитанному налогу добавляется 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Проверить ставки можно на портале ГНС в разделе ставок местных налогов и сборов.

Когда нужно платить налог на недвижимость в 2026 году и кто освобожден от уплаты

Налоговое уведомление за 2025 год налоговая должна была отправить до 1 июля 2026 года. После его получения ты имеешь 60 календарных дней, чтобы уплатить указанную там сумму.

Если уведомление пришло в электронный кабинет, оно также считается врученным.

Отдельные правила существуют для недвижимости, которая находится на территориях активных боевых действий или временной оккупации.

Также освобождаются от налогообложения уничтоженные и определенные категории поврежденных в результате войны объектов, если данные о них внесены в государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

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